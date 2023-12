BRUSELAS (AP) — El presidente francés Emmanuel Macron dijo el viernes que está dispuesto a conversar con su homólogo ruso Vladímir Putin si ello ayuda a crear una “paz sustentable” entre Ucrania y Rusia.

Macron y Putin tenían una buena relación de trabajo antes que Rusia invadiera a su vecino Ucrania en febrero de 2022. En las semanas precedentes al inicio de las hostilidades, las gestiones diplomáticas de Macron no lograron impedir la guerra, pero él mantuvo una línea de comunicación abierta con el presidente ruso durante meses.

Sus relaciones diplomáticas y personales se deterioraron gravemente a medida que se prolongaba la guerra. Meses atrás, Macron pensó en la posibilidad de despojar a Putin de la máxima condecoración francesa.

El jueves, durante su conferencia de prensa de fin de año, un periodista del canal francés TF1 le preguntó sobre Francia y Macron.

“En algún momento, el presidente francés interrumpió la relación con nosotros”, dijo Putin. “Nosotros no lo hicimos. Yo no lo hice. Él lo hizo. Si hay interés, estamos dispuestos. Si no, lo afrontaremos”.

En declaraciones en Bruselas al término de una cumbre donde los mandatarios de la UE resolvieron iniciar negociaciones para la incorporación de Ucrania, Macron dijo que seguía abierto al diálogo con Putin para hallar una solución pacífica si el presidente ruso se comunica con él.

“Yo no inicié la guerra unilateralmente, violando los tratados que había acordado. Y no fue Francia la que decidió cometer crímenes de guerra en el norte de Ucrania, con lo cual las discusiones se volvieron virtualmente imposibles”, dijo Macron. “Bueno, seamos serios, yo tengo una posición muy sencilla. Mi número de teléfono no ha cambiado”.

Añadió que si Putin demuestra la voluntad de iniciar un diálogo que conduzca a una paz sustentable, Francia está dispuesta a ayudar.

“Si el presidente Putin está dispuesto a aceptar un diálogo y propuestas serias para avanzar y salir del conflicto y construir una paz duradera, es decir, que respete el derecho internacional y, por lo tanto, los intereses y soberanía de Ucrania, recibiré su llamada”, dijo Macron.

Putin dijo esta semana que no habrá paz hasta que Rusia alcance sus objetivos, que no han cambiado en casi dos años de guerra.