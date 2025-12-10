Macron, Starmer y Merz hablaron con Trump sobre Ucrania
El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este miércoles que habló con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y con otros dirigentes europeos sobre...
- 1 minuto de lectura'
El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este miércoles que habló con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y con otros dirigentes europeos sobre Ucrania "para intentar avanzar".
La llamada duró 40 minutos, según el mandatario francés. El primer ministro británico, Keir Starmer, y el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, también participaron en la conversación, según el Palacio del Elíseo.
La presidencia francesa no dio detalles del contenido de la conversación.
Los tres mandatarios europeos se reunieron el lunes en Londres con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para expresarle su apoyo en momentos en que Washington presiona a Kiev para que haga determinadas concesiones para poner fin a la guerra con Rusia.
Macron y Starmer también presidirán el jueves una nueva reunión, por videoconferencia, de la "coalición de voluntarios", que agrupa a países que apoyan a Ucrania dispuestos a proporcionar "garantías de seguridad" en el marco de un eventual alto al fuego o acuerdo de paz.
mas-fff/lum/dch/jvb/sag
Otras noticias de Guerra en Ucrania
- 1
Tras el diagnóstico de ELA, Eric Dane anuncia sus memorias: “Quiero que la gente recuerde lo que es vivir con pasión”
- 2
Encontraron muerto a un jubilado en Belgrano, estaba atado y golpeado
- 3
Después de meses de rumores, así confirmó Evelyn Botto que está de novia con Fede Bal
- 4
El principio del fin de Chiqui Tapia