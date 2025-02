Macron visitará washington y le dirá a trump que no sea débil con putin

Por John Irish y Dominique Vidalon

PARÍS, 20 feb (Reuters) - El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el jueves que viajará a Washington para tratar de convencer a Donald Trump de que sus intereses coinciden con los de los aliados europeos y que mostrar cualquier debilidad ante el ruso Vladimir Putin dificultará el trato con China e Irán.

"A Trump lo conozco. Lo respeto y creo que él me respeta", dijo Macron durante una sesión de preguntas y respuestas de una hora en las redes sociales. "Le diré: en el fondo no puedes ser débil frente al presidente (Vladimir Putin). No es su esencia y no le conviene".

Macron dijo que la manera en que Trump estaba respondiendo a la invasión de Ucrania, que comenzó hace tres años, preocupa a los aliados de Estados Unidos porque podía negociar algo insuficiente, pero también creaba incertidumbre para Putin y eso es algo que hay que aprovechar en las negociaciones.

"La palabra es incertidumbre. Donald Trump crea incertidumbre entre otras cosas porque quiere hacer tratos, así que si Donald Trump provoca incertidumbre en Vladimir Putin es algo bueno", dijo Macron, que agregó que el presidente ruso no sabía lo que el republicano haría o cómo podría actuar.

Macron tiene previsto viajar a Washington el lunes para mantener conversaciones con Trump, mientras los europeos tratan de asegurarse que desempeñan un papel clave en las negociaciones para poner fin al conflicto y esbozar cómo ofrecer garantías de seguridad a Ucrania en caso de que haya un alto el fuego.

El líder francés también dijo que mostrar debilidad ante Putin, que llevaría a la capitulación de Ucrania con un mal acuerdo, también haría a Trump menos creíble para hacer frente a China y para frenar el programa nuclear iraní.

"¿Cómo puedes ser creíble con China si eres débil con Putin?", dijo Macron, lazando un puño, y añadió que dejar que Ucrania caiga en manos de Rusia enviaría una señal estratégica a Pekín sobre Taiwán.

"Y tú, que no quieres que Irán consiga la bomba nuclear, no puedes ser débil con alguien que le está ayudando", dijo Macron.

(Reporte de John Irish y Dominique Vidalon; edición en español de Javier López de Lérida)