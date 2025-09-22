Macron y el Estado de Palestina, un legado diplomático plagado de obstáculos

El presidente francés, Emmanuel Macron, pasó de expresar un apoyo muy firme a Israel tras los ataques de octubre de 2023 a reconocer el Estado de Palestina, un giro diplomático que enfureció al gobierno israelí y a parte de Francia.

Macron, cuyo segundo mandato termina en 2027, tiene previsto oficializar este lunes en Nueva York que Francia reconoce un Estado palestino, "uno de los legados diplomáticos de su presidencia", según uno de sus allegados.

"Esto puede convertirse en un éxito de Francia", en la línea del "no" francés a la intervención estadounidense en Irak en 2003, según el exembajador Michel Duclos, experto del grupo de reflexión liberal Instituto Montaigne.

Pero el reconocimiento francés y sus esfuerzos por arrastrar a otros países consigo no era evidente en los días posteriores al ataque del movimiento islamista palestino Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza.

Emmanuel Macron brindó inmediatamente un apoyo muy firme a los israelíes. "Israel tiene el derecho de defenderse eliminando a los grupos terroristas", declaró enfáticamente el 12 de octubre.

Aunque también subrayó la necesidad de preservar a los civiles y estimó que una paz duradera implicaría "un Estado para los palestinos", una parte de la opinión le reprochó el tono adoptado, más bien pro-israelí.

Pero cuando el gobierno israelí de Benjamin Netanyahu intensificó su ofensiva en Gaza, rápidamente hizo un llamado al "alto al fuego", antes de ir en aumento en su condena de las operaciones israelíes.

A inicios de 2024, advirtió que "el reconocimiento de un Estado palestino no es un tabú para Francia". Pero durante muchos meses, las palabras no estuvieron seguidas de actos, hasta que en abril pasado conoció a palestinos heridos durante un viaje a Egipto.

- Pérdida de confianza -

Para Macron, el reconocimiento es entonces una herramienta diplomática "para presionar a Netanyahu", según un allegado. Su entorno empezó a temer que lo acusen de permanecer pasivo ante la tragedia en Gaza, agrega otro amigo del presidente.

París siempre defendió que este gesto debía tener un "impacto", como la liberación de los últimos rehenes de Hamás, para no limitarse a un símbolo, pero rápidamente entendió que, vista la situación en el terreno, la decisión podía verse bloqueada si la supeditaba a condiciones.

Aunque el paso no lo dará solo, ya que Reino Unido, Canadá, Australia, Portugal y otros países se sumaron a la nueva ola de reconocimientos de un Estado palestino, el impacto será limitado sin Estados Unidos de Donald Trump, apoyo incondicional de Israel.

El reconocimiento "solo alcanzará su culminación plena si se logra captar a Trump", explica Duclos.

También es de su interés, ya que le permitiría impulsar los acuerdos de Abraham de normalización entre los países árabes e Israel, agrega.

El gesto de Francia enfriará todavía más las relaciones con Israel, que ya anunció represalias a las que París pretende responder, a riesgo de empeorar también la situación de los palestinos.

En agosto, Netanyahu acusó a Macron de "alimentar el fuego antisemita". "El reconocimiento de un Estado palestino es la mejor manera de aislar a Hamás", que no quiere una solución de dos Estados, defendió el francés en una entrevista a una televisión israelí.

La comunidad judía de Francia, la más numerosa de Europa, tampoco comparte la decisión de Macron, quien en septiembre de 2018 se convirtió en el primer presidente francés en asistir al Año Nuevo judío en la Gran Sinagoga de París.

"Actualmente desconfiamos totalmente del presidente, que debería ser quien garantice nuestra seguridad", aseguró Marc Sindres, de 77 años.

