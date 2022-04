macron y le pen se encaminan a una ajustada segunda vuelta electoral en francia

(Actualiza con detalles y resultados de los conteos)

Por Mimosa Spencer, Sybille de La Hamaide y Tassilo Hummel

PAR√ćS, 10 abr (Reuters) - El l√≠der franc√©s Emmanuel Macron y su rival Marine Le Pen se preparaban el domingo para lo que promete ser una segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 24 de abril, que enfrentar√° a un liberal econ√≥mico proeuropeo contra un nacionalista de extrema derecha.

Con resultados parciales que colocaron a Macron en el primer lugar por delante de Le Pen después de la votación de la primera ronda, otros candidatos importantes admitieron la derrota. Excepto por otro candidato de extrema derecha, Eric Zemmour, todos instaron a los votantes a evitar un triunfo de la extrema derecha en la segunda vuelta.

"Nada está decidido, y la batalla que libraremos en los próximos 15 días será decisiva para Francia y Europa", dijo Macron a sus seguidores, instando a todos los votantes a unirse a su candidatura el 24 de abril para evitar que la extrema derecha gobierne la segunda economía más grande de la Unión Europea.

Las encuestas de Ifop pronosticaron una segunda vuelta muy ajustada, con un 51% para Macron y un 49% para Le Pen. La brecha es tan estrecha que la victoria de cualquier manera est√° dentro del margen de error.

Otras encuestadoras ofrecieron un margen ligeramente mayor a favor de Macron, con hasta un 54%. Pero eso fue, en cualquier caso, mucho más estrecho que en 2017, cuando Macron venció a Le Pen con el 66,1% de los votos.

Le Pen, que en las √ļltimas semanas super√≥ la ventaja de 10 puntos que alguna vez tuvo Macron en las encuestas gracias a una campa√Īa centrada en el costo de la vida, dijo que era ella quien deb√≠a proteger a los d√©biles y unir a una naci√≥n cansada de su √©lite.

"Lo que estará en juego el 24 de abril es una elección de la sociedad, una elección de la civilización", dijo a sus simpatizantes, quienes corearon "¡Vamos a ganar!" cuando ella les dijo: "Traeré el orden de vuelta a Francia".

Mientras tanto, Macron se√Īal√≥ a los partidarios que ondeaban banderas francesas y de la UE: "el √ļnico proyecto que es cre√≠ble para ayudar al poder adquisitivo es el nuestro".

"desastroso"

Con el 88% de los votos escrutados para la primera vuelta del domingo, Macron obtuvo el 27,41% de los votos y Le Pen el 24,9%. Se esperaba un conteo casi total de los votos para m√°s tarde en la noche.

Una victoria de Le Pen el 24 de abril ser√≠a una sacudida similar al del voto de Brexit de Gran Breta√Īa para abandonar la Uni√≥n Europea (UE) o la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en 2017.

Francia pasaría de ser una fuerza impulsora de la integración europea a estar dirigida por una euroescéptica que también sospecha de la alianza militar de la OTAN.

Si bien Le Pen se deshizo de las ambiciones pasadas de un "Frexit" o de sacar a Francia de la moneda √ļnica de la zona euro, considera a la UE como una mera alianza de estados soberanos.

La candidata conservadora Valerie Pecresse advirtió sobre "consecuencias desastrosas" si Macron pierde, mientras que la socialista Anne Hidalgo instó a sus partidarios a votar por él "para que Francia no caiga en el odio".

"¬°Ni un voto por Le Pen!" agreg√≥ el candidato de extrema izquierda Jean-Luc Melenchon, quien, seg√ļn las estimaciones, qued√≥ en tercer lugar con alrededor del 20% de los votos.

(Por Makini Brice, Richard Lough, Layli Foroudi, John Irish, Sybille de La Hamaide, Tassilo Hummel, Michel Rose, Leigh Thomas, Hedy Beloucif, Gus Trompiz in Paris, Juliette Jabkhiro in La Villetelle, Mimosa Spencer in Sevres, Michaela Cabrera en Henin-Beaumont; Escrito por Ingrid Melander; Editado por Andrew Cawthorne, Mark Porter y Diane Craft, Editado en espa√Īol por Juana Casas)