21 ene (Reuters) - Macy's dijo el domingo que rechazó la propuesta de Arkhouse Management y su socio Brigade Capital Management de 5.800 millones de dólares para privatizar al operador de grandes almacenes, citando preocupaciones sobre la financiación y la valoración de la operación.

Al igual que otros operadores de grandes almacenes, Macy's ha tenido dificultades para competir con rivales que operan en Internet o con empresas de menor tamaño. Esto ha dado a Arkhouse, una firma de inversión inmobiliaria, y a Brigade, un fondo de cobertura, la oportunidad de presionar a Macy's para que explore una venta.

Las dos firmas de inversión presentaron el mes pasado una propuesta para adquirir las acciones de Macy's que aún no poseen por 21 dólares la acción. El dúo ve "la posibilidad de un aumento significativo de la propuesta original si se nos concede acceso a la diligencia debida necesaria", dijo Arkhouse en un comunicado.

Pero Macy's dijo que la oferta no era financieramente atractiva o lo suficientemente creíble como para conceder dicho acceso.

"El consejo ha decidido no firmar un acuerdo de confidencialidad ni proporcionar ninguna información de diligencia debida a Arkhouse y Brigade", dijo Macy's en un comunicado.

Macy's también dijo que la información proporcionada por Arkhouse y Brigade "no abordó las preocupaciones de su consejo con respecto a la capacidad de Arkhouse y Brigade para financiar su transacción propuesta".

Macy's no está llevando a cabo un proceso de venta con otras partes y no han surgido otros oferentes no solicitados que cumplan las expectativas de la compañía sobre un posible acuerdo, según personas familiarizadas con el asunto.

Macy's espera que el adjudicatario muestre suficiente financiación comprometida y tenga un historial de adquisiciones en el sector minorista, añadieron las fuentes.

El grupo de inversores liderado por Arkhouse y Brigade Capital Management tiene una participación significativa en Macy's a través de fondos gestionados por Arkhouse, dijo Arkhouse.

Arkhouse agregó que el banco de inversión Jefferies, que está actuando como asesor financiero del grupo de compra, "ha proporcionado una carta de gran confianza apoyando nuestra capacidad para recaudar los fondos necesarios para la transacción".

Macy's, sin embargo, calificó la financiación de no comprometida y dijo que venía con numerosas condiciones previas no estándar.

La oferta de las firmas de inversión ha puesto de relieve lo infravalorada que está Macy's en relación con su patrimonio inmobiliario, cuyo valor, según los analistas, oscila entre 7.500 y 11.600 millones de dólares.

Macy's poseía 316 de sus 722 tiendas totales a finales de enero, según su informe anual más reciente.

La semana pasada, Macy's anunció la supresión de 2.350 puestos de trabajo y el cierre de cinco tiendas para racionalizar sus operaciones. (Reporte de Kanjyik Ghosh y Abigail Summerville; Editado en Español por Ricardo Figueroa)