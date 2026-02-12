Madagascar: asciende a 35 el balance de víctimas por el ciclón Gezani

El nuevo líder de Madagascar, el coronel Michael Randrianirina, hizo un llamado a la solidaridad internacional tras el paso del ciclón, que devastó hasta el 75% de Toamasina y sus alrededores. Las imágenes muestran la ciudad devastada de 400.000 habitantes, con cientos de árboles derribados por los fuertes vientos, techos arrancados y residentes caminando por las calles inundadas mientras los equipos de rescate trabajaban hasta altas horas de la noche para despejar las carreteras bloqueadas por los escombros.

Según el BNRGC, el ciclón destruyó más de 18.000 viviendas y dañó o inundó 50.000. La tormenta también causó una destrucción generalizada en la región de Atsinanana, que rodea la ciudad, según la autoridad, enfatizando que las evaluaciones posteriores al ciclón aún están en curso (ANSA)