Madagascar.- Detenido el expresidente del Senado de Madagascar por su supuesto papel en la represión de las protestas

MADRID, 28 Dic. 2025 (Europa Press) - Las autoridades de Madagascar han confirmado este domingo el arresto del antiguo presidente del Senado Richard Ravalomanana por su supuesto papel en la represión de las protestas registradas entre septiembre y octubre contra el ahora expresidente Andry Rajoelina, quien terminó por huir del país y denunció un golpe de Estado militar para derrocarlo.

El Ministerio de Justicia malgache ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que Ravalomanana, un general retirado, fue detenido en el marco de una investigación por "complicidad en homicidio", "complicidad en daños físicos", "usurpación de funciones" y "poner en peligro el orden público".

"Estas clasificaciones legales se fundamentan en las pruebas y la información ahora disponible para las autoridades en esta fase de los procedimientos, por lo que podrían evolucionar mientras progresa el caso, en línea con la ley y el juicio independiente por parte de los tribunales competentes", ha manifestado.

Así, ha subrayado que "los delitos en cuestión fueron cometidos al margen del ejercicio de sus funciones oficiales" y ha agregado que "las personas implicadas recaen bajo jurisdicción de tribunales ordinarios, en línea con las cláusulas constitucionales y las leyes aplicables", antes de insistir en que "nadie está por encima de la ley".

"Todas las personas afectadas, independientemente de su estatus, rango o cargos desempeñados anteriormente, siguen sujetas a la autoridad de los tribunales cuando se cumplen las condiciones legales", ha esgrimido el Ministerio, que ha reiterado que "el Poder Judicial es la institución que garantiza que se haga justicia y que la ley se aplique con rigor, manteniendo al mismo tiempo el orden público y los principios fundacionales de la República".

La detención de Ravalomanana, una figura muy cercana a Rajoelina y uno de los objetivos de la ira de los manifestantes, ha tenido lugar apenas unos días después de que el Tribunal Constitucional le cesara de sus funciones como senador tras no participar en los debates dedicados a aprobar los Presupuestos de 2026.

La represión de las protestas antigubernamentales se saldó con más de 20 muertos y más de un centenar de heridos, según Naciones Unidas.

Finalmente, Rajoelina huyó del país tras el apoyo a los movilizados por parte de una importante unidad de élite del Ejército liderada por Michael Randrianirina, ahora presidente de transición del país africano.