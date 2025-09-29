Madagascar: El jefe de DDHH de la ONU condena la violenta represión contra los manifestantes en Madagascar

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha expresado consternación por la violenta represión contra los manifestantes que han salido a las calles en las últimas horas en Madagascar, en el marco de unas protestas en las que han muerto al menos 22 personas y más de un centenar han resultado heridas.

"Insto a las autoridades a garantizar el respeto de la libertad de expresión y de reunión pacífica, de conformidad con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional", ha señalado Turk en un comunicado, pidiendo el fin del "uso innecesario y desproporcionado de la fuerza" a las fuerzas de seguridad, así como la liberación de los manifestantes detenidos "arbitrariamente".

En este sentido, ha recordado que, según las leyes internacionales, "las armas solo pueden ser utilizadas por los agentes del orden cuando sea estrictamente necesario para proteger vidas y prevenir lesiones graves ante una amenaza inminente".

Turk también ha pedido a las autoridades de Madagascar que lleven a cabo una investigación "rápida, exhaustiva, independiente y transparente" sobre la violencia contra los manifestantes y que los responsables "rindan cuentas" ante la justicia.

Cientos de jóvenes han salido a las calles de la capital de Madagascar, Antananarivo, y de otras ocho ciudades para protestar por los continuos cortes de electricidad y agua que sufre el país, unas protestas en las que las fuerzas de seguridad reprimieron a los manifestantes con "gases lacrimógenos" e incluso munición.

El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, destituyó al ministro de Energía, Olivier Jean Baptiste, en un intento por calmar la situación en medio de unas manifestaciones que han desencadenado el caos en el país, con bloqueos de carreteras, quema de mobiliario urbano o saqueos perpetrados por individuos no asociados con las protestas.