Madagascar: La Unión Africana suspende a Madagascar hasta que "restablezca el orden constitucional"

MADRID, 15 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (UA) ha suspendido este miércoles a Madagascar de participar en todas las actividades del organismo "hasta que se restablezca el orden constitucional" tras la asonada protagonizada por parte de una unidad de élite del Ejército y la resolución del Tribunal Constitucional sobre la vacancia en la Presidencia.

"Decide de conformidad con los instrumentos pertinentes de la UA, en particular el artículo 7 del Protocolo (...) suspender inmediatamente a la República de Madagascar de la participación en todas las actividades de la Unión, sus órganos e instituciones, hasta que se restablezca el orden constitucional en el país", reza un comunicado del organismo.

En este sentido, ha pedido a las Fuerzas Armadas de Madagascar "que defiendan urgente e incondicionalmente el principio de constitucionalidad y se abstengan de nuevas injerencias en los procesos políticos de Madagascar", ya que de lo contrario "el Consejo impondrá sanciones específicas a todos los actores implicados".

"Exige un restablecimiento rápido y completo del orden constitucional mediante un gobierno de transición dirigido por civiles y la organización, lo antes posible, de elecciones libres, justas, creíbles y transparentes", agrega.

De igual forma, ha instado al pueblo malgache "a mantener la calma, absteniéndose de todo acto que pueda fomentar la violencia y a priorizar los intereses del país y su pueblo".

"Pide un diálogo nacional inclusivo y la unidad nacional para la resolución pacífica de la crisis en el país", sentencia el texto.

Por último, el Consejo --que se ha reunido de urgencia este miércoles en la capital de Etiopía, Adís Abeba-- ha hecho un llamamiento "a todos los actores externos para que se abstengan de toda injerencia en los asuntos internos de Madagascar a fin de evitar complicar aún más la situación en el país".