Madagascar revoca la nacionalidad al presidente depuesto Rajoelina

El nuevo gobierno de Madagascar despojó al presidente depuesto Andry Rajoelina de su nacionalidad malgache a través de un decreto publicado el viernes, informaron medios locales, diez días después de un golpe militar que lo obligó a huir del país.

El derrocamiento de Rajoelina, quien abandonó la nación insular del este de África sin revelarse a dónde, se produjo tras un movimiento de protesta iniciado por jóvenes el 25 de septiembre por la falta de agua y electricidad.

La decisión implica que Rajoelina no podrá presentarse a futuras elecciones.

El decreto, publicado en el boletín oficial, establece que se revoca la nacionalidad malgache de Rajoelina porque adquirió la de Francia en 2014, según la prensa, que compartió fotografías del documento en internet.

La cadena francesa RFI aseguró que pudo confirmar la emisión del documento con el entorno del nuevo primer ministro, Herintsalama Rajaonarivelo, quien firmó la orden.

El decreto cita leyes que estipulan que un malgache que adquiera voluntariamente una nacionalidad extranjera pierde su condición de ciudadano del país.

La nacionalidad francesa de Rajoelina causó un escándalo cuando se reveló antes de las elecciones de noviembre de 2023, casi 10 años después de que se le concediera.

El político de 51 años huyó de Madagascar después de que el coronel del ejército Michael Randrianirina dijera el 11 de octubre que su unidad militar CAPSAT se negaría a cumplir las órdenes de reprimir el movimiento de protesta.

Randrianirina tomó posesión como presidente el 14 de octubre, prometiendo elecciones en un plazo de dos años.

