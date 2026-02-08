Maderova sucede a Ledecka como reina olímpica del snowboard alpino

Oro olímpico en el gigante paralelo de snowboard para una checa, pero no para la que se esperaba: la gran favorita Ester Ledecka, vigente doble campeona olímpica, fue eliminada en cuartos de final y el título fue para Zuzana Maderova, este domingo en Livigno

Mientras, en la categoría masculina, disputada en la misma jornada, el austríaco Benjamin Karl (40 años) encadenó un segundo título consecutivo en esta disciplina, dieciséis años después de su primer podio en los Juegos Olímpicos

Maderova, de 22 años, no se había impuesto nunca en una prueba de la Copa del Mundo, pero tuvo una mañana espectacular, rumbo directo al oro en el snowpark de Livigno

Superó en la final a la austríaca Sabine Payer gracias a una salida fulgurante, mientras que el bronce fue para la italiana Lucia Dalmasso

Con la victoria de Maderova, el público checo, numeroso este domingo en Livigno, pudo recuperarse de la decepción por la derrota de Ledecka, la estrella nacional de los deportes de invierno

Ledecka, única mujer de la historia en haber logrado un oro olímpico en dos deportes diferentes en los mismos Juegos (supergigante de esquí alpino y gigante paralelo de snowboard en 2018), optó en Milán-Cortina por el snowboard alpino y descartó competir en el descenso de esquí, que se disputaba a la vez en Cortina d'Ampezzo

Su oportunidad de sacarse la espina en el esquí alpino llegará el jueves, cuando tiene pensado estar en el supergigante

En la categoría masculina, Karl cumplió con su estatus de favorito y superó en el podio al surcoreano Sangkyum Kim, mientras que el eslovaco Tim Mastnak fue bronce

Esta prueba es la única del snowboard alpino en el programa olímpico y su continuidad corre peligro

Se encuentra en observación en estos Juegos de Milán-Cortina y el Comité Olímpico Internacional (COI) debe comunicar en junio su decisión y si estará presente en los próximos Juegos de Invierno, en 2030 en los Alpes franceses