Madison Keys, defensora del título del Abierto de Australia, eliminada en octavos

La estadounidense Jessica Pegula eliminó el lunes en octavos de final a la defensora del título del Abierto de Australia, su compatriota Madison Keys, al vencerla por 6-3 y 6-4.

Keys había dado la gran sorpresa el año pasado en Melbourne al derrotar en la final a la número uno del mundo y dos veces campeona defensora, Aryna Sabalenka.

Pero este lunes en el Rod Laver Arena de Melbourne, Pegula, sexta favorita, la dominó para avanzar a cuartos de final, donde jugará contra la ganadora del choque entre la estadounidense Amanda Anisimova y la china Wang Xinju.

"Me concentré en lo que tenía que hacer. En el primer set, ella jugó buenos puntos y tuve que arriesgarme con sus segundos servicios. En el segundo set, cuando me devolvió el quiebre, estaba del lado donde el sol cegaba los servicios, así que no me preocupé", comentó Pegula.

Keys cometió muchos errores no forzados (28 en total), incluyendo algunos garrafales como un saque que botó un metro por delante de la línea de fondo y un remate que se fue fuera.

No ofreció mucha resistencia en el primer set y la situación no mejoró en el segundo: Keys perdió su primer juego de servicio, cometiendo tres dobles faltas.

Luego, volvió a perder su servicio, lo que permitió a Pegula tomar una ventaja de 4-1. Aprovechando, según Pegula, la dificultad de su oponente para sacar bajo el sol, Keys le devolvió el quiebre y se acercó a 3-4, pero nunca logró recuperar el quiebre.