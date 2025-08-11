LA NACION

Madonna al Papa: "Ve a Gaza antes de que sea demasiado tarde"

“Tú, insiste la Reina del Pop, eres la única a la que no se le puede negar la entrada a la Franja. El acceso humanitario debe abrirse por completo para salvar a estos niños inocentes.

No hay más tiempo. Por favor, di que te irás”.

En la publicación que adjunta su mensaje al Papa, Madonna enfatiza: “No estoy señalando con el dedo, no estoy culpando a nadie, no estoy tomando partido. Todos están sufriendo.

Simplemente, intento hacer todo lo posible para evitar que estos niños mueran de hambre”.

La cantante también invita a sus seguidores a donar a la ONG israelí Women Wage Peace y a World Central Kitchen, y a compartir su publicación. (ANSA).

