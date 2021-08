Madonna y warner music se asocian para reeditar todo el catálogo de la estrella del pop

16 ago (Reuters) - Madonna, la superestrella femenina de la música pop más vendida de todos los tiempos, relanzará todo su catálogo en los próximos años en virtud de un acuerdo con Warner Music Group, el estudio musical que lanzó su primer single hace casi cuatro décadas.

Madonna, que cumplió 63 años el lunes, es la última artista en firmar un acuerdo con el tercer sello discográfico más grande del mundo, tras el acuerdo del DJ francés David Guetta en junio. Warner Music también alberga a músicos como Cardi B, Ed Sheeran y Bruno Mars.

La intérprete de "Material Girl" y "Express Yourself" ha vendido más de 300 millones de discos y fue incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2008.

Ganadora de siete premios Grammy, Madonna es más conocida por sus álbumes "Ray of Light", "Like a Virgin" y "True Blue".

Esta asociación marca la revitalización de una relación de décadas con Warner que comenzó con el lanzamiento del primer sencillo de Madonna en 1982 y 2022 marcará el 40° aniversario del debut discográfico de la artista, dijo WMG.

"Han sido unos socios increíbles y estoy encantada de embarcarme en este próximo capítulo con ellos para celebrar mi catálogo de los últimos 40 años", dijo Madonna.

También ha actuado en películas como "Evita" y "A League of Their Own" y ha dirigido y escrito la película de 2011 "W./E." sobre el escándalo de la abdicación real británica en los años 30. La cantante también tiene previsto estrenar su película documental "MADAME X" el 8 de octubre. (Reporte de Tiyashi Datta en Bangalore; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

