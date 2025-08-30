Madre de rehén israelí amenaza con demandar a Netanyahu por “asesinato” si su hijo no regresa vivo de Gaza

La madre de un rehén israelí cautivo en la Franja de Gaza desde hace cerca de 23 meses amenazó el sábado al primer ministro Benjamin Netanyahu con demandarlo ante la justicia por "asesinato" si su hijo no regresa vivo.

"Netanyahu, si mi Matan regresa en un ataúd (...), velaré personalmente para que usted sea inculpado por asesinato", declaró Einav Zangauker, figura destacada del Foro de familias de rehenes, en Tel Aviv, antes de una manifestación.

Matan Zangauker fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 junto a más de 200 personas durante el ataque sin precedente del movimiento islamista Hamás en el sur de Israel, que desencadenó la guerra en Gaza.

"Si Netanyahu elige ocupar la Franja de Gaza en vez de aceptar el acuerdo (de tregua) propuesto actualmente, eso significa ejecutar a nuestros rehenes y queridos soldados", dijo Zangauker a la prensa frente al Ministerio de la Defensa.

No lejos del ministerio, miles de manifestantes reclamaron la liberación de los rehenes y el fin de la guerra en Gaza.

Hamás anunció recientemente que aceptó una propuesta de los mediadores de una tregua de 60 días, que incluye la liberación de los rehenes en dos etapas.

Pero Israel no ha respondido oficialmente y el gobierno dio la orden al ejército de prepararse para una ofensiva mayor en Ciudad Gaza con el objetivo de aniquilar a Hamás y traer de regreso a los rehenes.

El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 causó la muerte de 1219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento basado en cifras oficiales. Los milicianos secuestraron a 251 personas.

De los 47 rehenes que permanecen cautivos en la Franja de Gaza, se estima que una veintena siguen vivos.

En Gaza, la ofensiva israelí ha matado a 63.371 personas, en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud del territorio palestino -gobernado por Hamás-, considerados fiables por la ONU.

bur/dms/vl/eg/meb