Antes de lograr una de las mayores hazañas de los Juegos Panamericanos, la atleta argentina Belén Casetta ya avisó de que tenía un nuevo poder que la hacía invencible: ser madre.

Menos de seis meses después de dar a luz, Casetta protagonizó la noche del sábado una emocionante victoria en los 3.000 metros con obstáculos de Santiago-2023 que estrenaba el casillero de oros de Argentina en el último día del atletismo.

La competidora de Mar del Plata ya había participado en dos Panamericanos, colgándose un bronce en Lima-2019, pero fue frente a su bebé Lina cuando se superó a sí misma y al resto de sus compatriotas.

Hasta Casetta, ninguna mujer argentina había ganado un oro panamericano en una prueba de pista.

Y con su tiempo de 9 minutos 39.47 pulverizó además el anterior récord de la justa continental que poseía la canadiense Geneviève Lynn Lalonde (9:41.45) desde Lima-2019.

"No se puede imaginar, preparar unos Panamericanos en cinco meses, no sé de dónde saqué las fuerzas", reconoció a la AFP Casetta en la zona mixta.

"No me lo imaginaba. Después de dar a luz, yo pensaba que no iba a llegar (a Santiago) pero como ya estaba clasificada directamente, me dije que lo iba a intentar", recordó.

Poco después de su victoria, coronada con una trepidante remontada en la última vuelta, Casetta apareció ante los medios cargando a Lina, que vestía una camiseta hecha a medida del equipo argentino.

Con ella en el vientre, Casetta ya fue capaz de ganar en 2022 el oro de los Juegos Suramericanos de Asunción, que le dio el boleto panamericano.

"Como madres tenemos una fuerza interior. Somos empoderadas las madres porque lo que nos proponemos lo podemos lograr", asegura con una voz tan imparable como su decisión frente a las vallas y fosas de agua en la pista.

- "Con mi hija a cualquier lado" -

Olímpica en Rio-2016 y Tokio-2020, Casetta ya era una figura del atletismo argentino pero anhelaba tanto una victoria como la de Santiago que no dejó de entrenar hasta el último mes de embarazo.

Poco después del parto ya se la podía ver entrenando en ropa deportiva mientras llevaba el cochecito de su bebé.

"Mi hija me acompaña en los entrenamientos. En el gimnasio si hay que pedalear la dejo en una alfombrita. Si salgo a correr, voy corriendo con el carrito", relata. "Capaz que la gente me mira y piensa: 'Esta está reloca'. Pero ella aprovecha para descansar. Duerme y yo entreno".

"Sé que estoy entrenando diferente, no como antes", reconoce la finalista del Mundial de Londres-2017.

"Descanso también diferente porque obviamente a la noche no tengo un sueño corrido pero lo estoy disfrutando de otra forma", asegura Casetta, que tiene decidido seguir viajando con su hija en busca de la marca clasificatoria para los Juegos Olímpicos de París-2024.

"Ellos día a día cambian y son etapas que pasan volando y cuando te das cuenta ya está caminando", recuerda.

"Vamos a prepararnos para París pero obviamente los viajes al extranjero para competir y buscar marca van a ser diferentes, más estratégicos", avanza esta amante de las aventuras, a quien la pandemia de covid-19 la llegó a dejar varada en Kenia cuando se preparaba para los Juegos de Tokio-2020.

"Ya no soy la misma mujer que se iba dos o tres meses a hacer gira", aclara. "Olvídate, yo con mi hija me voy a cualquier lado".

