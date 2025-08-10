Madres de Plaza de Mayo en Caracas: "Liberen a la activista Grajales"

“Tras recibir varias denuncias sobre su desaparición, ocurrida anteayer, cuando fue interceptada por una camioneta sin matrícula frente a la sede de las Naciones Unidas en Caracas, tras asistir a una reunión pública”, se lee en un comunicado publicado en redes sociales por la Línea Fundadora Madres de Plaza de Mayo, “solicitamos a las autoridades venezolanas información y confirmación de que se encuentra sana y salva”.

La organización argentina también exigió el procesamiento de los responsables de la desaparición de Grajales, miembro del colectivo de derechos humanos SurGentes, quien se encontraba entre las víctimas del ataque de grupos paramilitares ocurrido el martes pasado frente al Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. (ANSA).