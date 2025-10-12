Madrid anuncia la liberación de los últimos cinco españoles de la flotilla de ayuda a Gaza

Israel liberó a los últimos cinco españoles de la flotilla de ayuda a Gaza, formada por activistas propalestinos e interceptada en aguas internacionales, informaron este domingo fuentes de la cancillería española.

Israel interceptó este mes a dos flotillas que intentaron romper el bloqueo impuesto a la Franja de Gaza y detuvo a sus pasajeros, entre los que se encontraba la activista climática sueca Greta Thunberg y decenas de otros de diferentes nacionalidades.

La interceptación de los barcos y la detención de sus tripulantes desencadenó importantes protestas en Europa.

"Ya viajan camino de España los cinco últimos miembros de la flotilla retenidos por Israel", indicó la fuente del Ministerio español de Relaciones Exteriores. "Ya no quedan españoles de la flotilla retenidos en Israel", añadió.

Unos 50 miembros españoles de la flotilla regresaron a sus hogares a lo largo de la semana pasada. Los activistas se quejaron de malos tratos durante su detención en Israel, lo que las autoridades israelíes negaron.

