Madrid critica la campaña "radical y salvaje" de la izquierda contra Nacho Cano y subraya "coincidencia de fechas"

El Ayuntamiento de Madrid ha criticado este jueves la campaña "radical y salvaje" de la izquierda contra el artista Nacho Cano y ha subrayado la "coincidencia de fechas", tras su detención por la presunta contratación de inmigrantes mexicanos para su nuevo espectáculo musical.

"Yo no conozco cuál es la situación de fondo, el señor Cano ha dado una serie de explicaciones al respecto y, por lo tanto, es difícil que me pueda que me pueda pronunciar. Sí me sorprenden algunas coincidencias en fechas de algunas cuestiones", ha trasladado la vicealcaldesa y portavoz del Gobierno municipal en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Sanz ha subrayado que España es un Estado de derecho y ha censurado que la izquierda haya salido "de manera inmediata a sentenciar" al músico. "Tiene siempre esa manía, esa manía de ejercer de jueces antes de que los jueces se pronuncian", ha reprochado.

Nacho Cano aseguró que los motivos de su paso por comisaría y detención por contrataciones irregulares en su espectáculo 'Malinche' es el de su "apoyo" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Se están sacando las cosas de contexto para ir a por mí por la única razón de que apoyo a Ayuso: como ya han ido a por su novio, a por su hermano o a por su padre, el que les queda soy yo", explicó el músico horas después de su detención y puesta en libertad, en una rueda de prensa en el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo en Madrid.

