Madrid espera la pronta liberación de otro preso político español en Venezuela

Madrid espera la próxima liberación de otro preso político español en Venezuela, mientras que los cinco que fueron liberados el jueves llegarán este mediodía a Madrid, dijo este viernes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a la televisión pública.

"Hay una persona en concreto sobre la que tenemos esperanzas que pueda ser puesta en libertad en las próximas horas o incluso los próximos días", dijo Albares a TVE.

Los cinco liberados el jueves, cuatro españoles y la activista binacional Rocío San Miguel, "se encontraban bien físicamente", explicó Albares tras hablar con ellos, y tienen previsto llegar a Madrid "a las 13H15" (08H15 hora venezolana).

"Hoy es un día feliz", valoró el ministro. "Llevábamos muchos meses, muchos meses hablando con las autoridades de Venezuela para su liberación. Ya es una realidad".

Albares no aclaró cuántos presos españoles hay en Venezuela.

San Miguel fue presa bajo la acusación de "traición", "terrorismo" y "conspiración", según las autoridades.

La activista, directora de la ONG Control Ciudadano, fue detenida meses antes de las elecciones presidenciales de julio de 2024, tras las cuales se produjeron más de 2.400 arrestos en las protestas contra la cuestionada reelección de Nicolás Maduro.

El jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunció el jueves que un "número importante" de detenidos por razones políticas, incluidos extranjeros, estaban siendo liberados en Venezuela.

Se trata de las primeras excarcelaciones bajo el interinato de Delcy Rodríguez, que asumió funciones de manera temporal después de que el presidente depuesto, Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fueran capturados el 3 de enero en una operación militar de Estados Unidos.