Madrid impone estrictas condiciones a la OPA hostil del banco BBVA sobre Sabadell

El Gobierno español anunció este martes que autoriza la OPA del BBVA, segundo banco del país, con fuerte implantación en Latinoamérica, sobre la entidad rival Sabadell, pero impuso que durante al menos tres años las dos entidades sigan funcionando por separado.

"El Consejo de Ministros ha acordado autorizar la operación", con "la condición de que durante tres años ambas entidades mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados, así como autonomía en la gestión de su actividad", explicó en conferencia de prensa el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Esta medida, que impedirá cualquier fusión efectiva entre ambos grupos durante ese periodo, tiene por objeto garantizar el mantenimiento de un alto nivel de financiación para las empresas y los consumidores. También pretende evitar recortes drásticos de plantilla y el cierre de oficinas, según precisa el Ministerio.

Cuerpo explicó que a los tres años de ese funcionamiento por separado, el Gobierno se reserva el derecho a extenderlo dos años más. Se trata de "criterios de interés general", insistió.

El BBVA debe ahora decidir si sigue adelante con la operación y, si fuera el caso, le correspondería decidir a los accionistas del Sabadell.

En la bolsa de Madrid, BBVA, cuya cotización fue suspendida durante varias horas el martes a la espera de la decisión del Ejecutivo, ganaba un 2,77% a las 12H40 GMT, en un mercado al alza (+1,61%). Por su parte, las acciones de Sabadell subían un 1,34%. Sindicatos y extrema izquierda, opuestos El Ejecutivo de Pedro Sánchez no podía bloquear la operación pero hasta ahora no había formalizado su permiso, más de un año después de que el BBVA anunciara su interés en el Sabadell, cuya dirección se opone a la fusión. La oferta del BBVA valora en cerca de 16.000 millones de euros (US$18.550 millones) y, de prosperar, permitiría crear un gigante bancario europeo capaz de rivalizar con gigantes como el Santander, BNP Paribas y HSBC. El BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), fundado en 1857 en el País Vasco, tiene más de 78 millones de clientes en 25 países, y una fuerte implantación en Latinoamérica, sobre todo en México. Tanto el regulador de la competencia español (CNMC), como el Banco Central Europeo (BCE), dieron su permiso para fusión. El Sabadell, el cuarto banco español con 20 millones de clientes, y los principales sindicatos de trabajadores se oponen a la OPA por su posible impacto en la red de oficinas de las dos entidades bancarias y en el empleo. También cuenta con la oposición del socio de Gobierno de los socialistas, el partido de extrema izquierda Sumar, que estimó que agravaría "el problema de concentración financiera que tiene España", en palabras de su líder, Yolanda Díaz. La decisión "corresponde a los accionistas" La dirección del Sabadell multiplicó en el último año las iniciativas para convencer a sus accionistas de que rechacen la oferta, asegurando que pueden crear más riqueza por sí solos. Así, el banco catalán triplicó la remuneración que paga a sus accionistas, que debería alcanzar los 3300 millones de euros (US$3830 millones) en 2024-2025, frente a los 846 millones de los dos años anteriores, y volvió a instalar su sede en Cataluña, ocho años después de abandonar la región en plena tentativa de secesión independentista. El cuarto banco español anunció además el 17 de junio que había recibido muestras de interés por su filial británica TSB, una medida destinada, según los analistas, a contrarrestar la oferta de BBVA modificando las condiciones de la operación. "No es el momento idóneo para que el Banco Sabadell venda la filial TSB", se quejó el lunes Carlos Torres, presidente del BBVA, quien estimó que, de todos modos, la OPA debe seguir adelante. "La operación ya ha sido aprobada por las autoridades competentes (...) Ahora, la decisión corresponde a los accionistas", sentenció. Fundado en 1881 cerca de Barcelona, el Sabadell es propiedad de una multitud de inversores, entre los que se encuentran grandes fondos de inversión. Sin embargo, ninguno de ellos posee más del 7% del grupo, lo que hace impredecible el resultado de la OPA. vab-al/mb