Madrid impulsa nueva cooperación empresarial inclusiva entre Latinoamérica y Europa en Encuentro MBA Acelera

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

Representantes de universidades, empresas, administraciones públicas y organizaciones de América Latina y Europea se han reunido en el Encuentro MBA Acelera, celebrado este viernes en Madrid, para debatir sobre el papel de la empresa social para generar empleo, sostenibilidad e inclusión.

El evento, celebrado en el Espacio Pablo VI, fue organizado por Fundación del Valle y ACTEC, junto con Linares Abogados y la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), y contó con la participación de instituciones socias de Guatemala, El Salvador y Colombia.

Durante la jornada se compartieron casos reales de transformación empresarial y se presentaron nuevas herramientas para fortalecer el ecosistema de la microempresa en la región.

Los distintos paneles abordaron temas como la inversión de impacto, las alianzas público-privadas y la innovación social desde la microempresa, con la participación de representantes de AECID, el Ayuntamiento de Madrid y GAWA Capital.

Desde Latinoamérica, organizaciones como Interactuar (Colombia), Fusai (El Salvador) y Fundap (Guatemala) compartieron experiencias de éxito y adaptación del modelo MBA Acelera en contextos de desigualdad, violencia o vulnerabilidad económica.

MBA Acelera forma parte de la Estrategia de Escuelas de Negocios para la Microempresa, impulsada desde 2010 por Fundación del Valle y ACTEC.

El programa ha fortalecido las competencias gerenciales de más de 17.000 empresarios en Guatemala, El Salvador, Colombia y Kenia, promoviendo empresas sostenibles y empleo digno.

El evento cerró con una invitación a seguir colaborando entre regiones y sectores para construir una nueva cooperación basada en la confianza, la transparencia y el aprendizaje compartido.