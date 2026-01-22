Madrid, nuevo imán de la inversión inmobiliaria de lujo

Con precios competitivos frente a ciudades como París o Londres, calidad de vida y pujante oferta gastronómica y cultural, Madrid se consolida como destino clave de las inversiones en el mercado inmobiliario de lujo, con fuerte apetito del capital latinoamericano.

Madrid "está 'on fire'", resume a la AFP Edoardo Corda, fundador de la agencia inmobiliaria de alta gama Mi Piso en Madrid. La capital española se ha convertido en "ciudad estrella para invertir y para vivir" y las personas adineradas quieren "ser parte de este 'boom'".

La ciudad ha liderado por dos años consecutivos la lista anual de la firma Barnes, considerada barómetro de referencia para invertir en propiedades de lujo.

"Cosmopolita, alegre y animada", Madrid "se impone hoy como uno de los destinos de referencia para los UHNWI (personas ultrarricas, con al menos 30 millones de dólares de patrimonio) de todo el mundo", escribe Barnes en su último informe divulgado este jueves.

"Ninguna otra capital europea ofrece una vida cotidiana tan fácil", con acceso rápido a un aeropuerto internacional, seguridad, "un clima agradable, servicios públicos eficientes, servicios de salud de primer nivel, una educación de calidad y un excelente sistema de transporte", enumera la firma.

- Venezolanos, colombianos y Richard Gere -

Según Barnes, "una parte importante" de los compradores son extranjeros, y de ellos "el 60%" son sudamericanos, seguidos de británicos, franceses y estadounidenses.

Un dato que confirma Martha Lucía Pereira, CEO de la inmobiliaria de lujo PresVip, que tiene una clientela "99%" latinoamericana.

La colombiana Pereira ha visto las oleadas de latinoamericanos que han ido llegando para invertir, empezando por "los venezolanos y colombianos", hace una década, y posteriormente argentinos y mexicanos.

"Cada vez que había un movimiento en sus países de tendencia populista, las personas con más poder adquisitivo querían salir de su país temiendo por sus ahorros", explica Antonio de la Fuente, de la consultora inmobiliaria Colliers, quien explica que Madrid desplazó a Miami como destino predilecto de este capital.

Recientemente han aumentado los inversores estadounidenses, lo que De la Fuente llama el "efecto Richard Gere", en referencia al actor norteamericano, quien llegó en 2024 a Madrid a vivir junto a su esposa, la española Alejandra Silva, y ha alabado en entrevistas su vida madrileña.

Los compradores buscan "grandes apartamentos con hermosos techos altos, en plantas elevadas", según Barnes, sobre todo en zonas como el barrio de Salamanca, de calles amplias y rectilíneas y edificios señoriales del siglo XIX y XX, donde se ubican tiendas de lujo y restaurantes siempre llenos.

- Más barato que París o Londres -

Otras zonas demandadas, siempre céntricas, incluyen Jerónimos, en los alrededores del Paseo del Prado y del parque del Retiro, inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, y alrededor de la Puerta del Sol, una zona que se "ha limpiado" desde que abrió el lujoso hotel Four Seasons en 2020, señala Pereira.

El precio promedio del metro cuadrado en las manzanas más apetecidas está "entre 23.000 y 25.000" euros (26.700 y 29.000 dólares), dice De la Fuente. Así, una vivienda de 100 m2 no baja de los 2,3 millones de euros (2,6 millones de dólares).

Un precio inferior frente a París o Londres, donde el metro cuadrado puede sobrepasar los 30.000 euros (34.800 dólares), señalan los agentes inmobiliarios.

La ciudad se ha beneficiado del talante proinversión extranjera de la presidenta regional madrileña, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, quien busca convertir a Madrid en "la Florida de Europa".

"Madrid es un bálsamo de estabilidad social y regulatoria", apunta De la Fuente.

Un oasis que no ha sufrido con algunas medidas del Gobierno central de izquierda para paliar la crisis de vivienda en el país: la eliminación el año pasado de la "Golden Visa", que otorgaba residencia a los no europeos que invirtieran al menos 500.000 euros en una propiedad, y la propuesta de gravar el 100% las compras de viviendas por extranjeros no europeos.

"Por suerte para este país y para Madrid", esa última medida "lo más probable es que no se lleve a cabo", por la debilidad parlamentaria del Gobierno del socialista Pedro Sánchez, que le dificulta aprobar leyes, agrega De la Fuente.