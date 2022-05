Madrid Platform propicia más de 200 reuniones empresariales 'one on one' en su segunda jornada

La segunda jornada de Madrid Platform, el 'hub' internacional que acoge Madrid como centro de negocios de Latinoamérica y Europa, ha propiciado más de 200 reuniones empresariales en el formato 'one on one' durante su segunda jornada.

El presidente de Madrid Platform, Carlos Morales, ha resaltado el rendimiento de la segunda jornada del evento en términos de foros, seminarios y talleres. Entre otras intervenciones, el organizador de Madrid Platform ha destacado la del secretario de Estado para el Deporte y presidente del CSD, José Manuel Franco; o la de la directora de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la UCM, Begoña Gómez.

"Yo diría que hemos tenido un día notable con algunas intervenciones muy potentes. El secretario de Estado de Deporte nos ha dado algunos barnices muy importantes, ha estado Begoña Gómez en el seminario de transformación social y competitiva, han pasado las mayores firmas y reaseguro de Europa y el mundo aquí en sala. La verdad es que estamos contentos", ha afirmado Morales.

Entre otros eventos acontecidos en el día Morales ha remarcado la presentación del Club del Inversor. Esta iniciativa ha quedado constituida con la presencia de representantes de Barrabés, Compite, Eurolatam, Madrid Platform y la Dirección General de Economía del Ayuntamiento de Madrid.

El evento cerró su primera jornada ayer con la participación de miles de empresas que buscan intercambiar conocimiento y propuestas para generar riqueza en ambos continentes.