Madrid Platform vuelve en mayo para fomentar la visibilidad internacional de negocios entre Europa y América Latina

Europa Press renueva su participación como media partner en Madrid Platform

MADRID, 10 Feb. 2022 (Europa Press) -

Madrid Platform vuelve de nueve este año con el objetivo de fomentar la visibilidad internacional de los negocios y de las empresas de Europa y América Latina, además de ofrecer una oportunidad de "crecimiento y conexión" entre pymes de ambos continentes.

Así lo ha trasladado el presidente de Madrid Platform, Carlos Morales, quien ha subrayado que la edición del año pasado fue "muy sorprendente" ya que multiplicaron el número de empresas previstas, pese a estar marcada por la evolución de la pandemia y celebrarse solo un día después de que decayera el estado de alarma.

En concreto, ha detallado que se adhirieron 9.600 empresas, con más de 8.000 en formato online. "Fue realmente impresionante", ha valorado, a lo que ha añadido que se contó con la participación de 60 países. En total, se sumaron más de 300 potenciales inversores, un programa de encuentros y debates con 55 eventos simultáneos transmitidos en español e inglés donde participaron 355 panelistas, 93 organizaciones vinculadas que apoyaron activamente el evento y participaron en las sesiones, lo que ha generado 1.200 reuniones de negocio y 11 ágoras de inversión.

En este contesto, MSH Global, mediante la empresa Madrid Eventos Congresos y Convenciones (MECC) y Europa Press, han firmado la renovación de su acuerdo de colaboración para la celebración de la segunda edición del evento Madrid Platform el próximo mayo de 2022.

Espacio de encuentro

Madrid Platform nació para cubrir la necesidad de un espacio de encuentro natural multisectorial para empresas e instituciones de Europa y América Latina y propone la ciudad de Madrid como "nexo estratégico" para ambos continentes.

El proyecto, que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Madrid, está conectando pymes de diferentes países para explorar oportunidades reales de crecimiento e internacionalización a través de reuniones 'one on one', así como pulsar las opiniones de expertos.

El año pasado, el evento congregó diferentes foros donde participaron figuras institucionales como Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial; Félix Bolaños, exsecretario General de la Presidencia y actual Ministro de la Presidencia del Gobierno de España; Ángeles Moreno Bau, exsecretaria de Estado de Cooperación internacional y actual secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, y Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo.

En esta línea, la organización prepara su segundo evento híbrido (físico y virtual) que tendrá lugar del 23 al 25 de mayo de 2022, con el objetivo de impulsar la conversación con agentes expertos alrededor de los principales temas de interés de la agenda global y, concretamente, aspectos que afectan directamente a los países Iberoamericanos y europeos.

Superar las cifras de 2021

Para mayo de 2022, Madrid Platform espera superar todas estas cifras creando nuevos proyectos, productos e iniciativas. En concreto, el director ha trasladado que Madrid Platform se enfoca a cuatro áreas temáticas: la transición ecológica y la descarbonización, la transformación digital, la empresa y los derechos humanos y el entorno internacional.

A ello, ha añadido que este año tendrán a un invitado "muy sugerente" en los foros como es Madrid Nuevo Norte, además de grandes especialistas y expertos que darán diferentes charlas. Morales ha subrayado el valor diferencial de Madrid Platform ya que antes "no existía nada parecido". "Madrid Platform se crea después de cuatro años de estudio", ha apostillado.

La alianza entre Europa Press y Madrid Platform persigue la difusión de los avances del proyecto que puedan ser de interés para el mercado empresarial e institucional iberoamericano y europeo.

Durante la firma del acuerdo, la directora de desarrollo de negocio de Europa Press, Candelas Martín de Cabiedes, ha expresado que valora "muy positivamente" el proyecto en el marco de su estrategia de desarrollo internacional.

"Estamos encantados de renovar esta colaboración mediática para que Madrid avance en su afán de posicionarse como centro económico, financiero y empresarial para el conjunto de países de América Latina. En este esfuerzo llevamos trabajando varios años, incrementando nuestra difusión en los principales medios de la región. En la actualidad contamos con más de 160 suscriptores en 20 países de América Latina", ha trasladado.