Madrid presenta a empresarios iberoamericanos su modelo de "libertad económica" y baja fiscalidad

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha presentado este martes a empresarios iberoamericanos el modelo de "libertad económica", baja fiscalidad y eliminación de trabas administrativas de la Comunidad de Madrid. Lo ha hecho en un encuentro organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), donde ha destacado las políticas del Ejecutivo autonómico que han convertido a la región en el motor de España, aportando casi el 20% del PBI nacional, ha informado el Gobierno regional en un comunicado. Albert ha constatado que la rebaja de impuestos es la "seña de identidad" de la Comunidad de Madrid, con 32 rebajas desde que Díaz Ayuso es presidenta, con un ahorro de casi 40.000 millones de euros desde 2019, más de 10.500 euros por contribuyente. Asimismo, ha resaltado la simplificación administrativa con herramientas como la Línea Abierta contra la Hiperregulación, un canal directo para que ciudadanos y empresarios señalen normas obsoletas o innecesarias, gracias a lo que ya se han podido suprimir o modificar más de 500 regulaciones.