Madrid recuerda a 12 guardias civiles asesinados por ETA hace 39 años con vivas de la ciudadanía al Cuerpo y a la UCO

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - Madrid ha recordado a los doce guardias civiles asesinados hace 39 años por el 'comando Madrid' de ETA en la plaza de la República Dominicana, en el distrito de Chamartín, con vivas espontáneas de la ciudadanía al Cuerpo y a la UCO. La alcaldesa en funciones y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, y el delegado del Gobierno, Francisco Martín, han asistido al homenaje, en el que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, de verde riguroso, ha recordado a todos los agentes asesinados en el atentado perpetrado por ETA en 1986 y su lugar de procedencia. Los guardias civiles se dirigían en un convoy compuesto por un autobús, un microbús y un todoterreno al Parque Automovilístico de la Guardia Civil, situado a apenas 700 metros de la plaza de la República Dominicana, en la calle Príncipe de Vergara. En él viajaban más de 70 agentes que se dirigían al campo de aprendizaje y maniobras de tráfico. "Pero el 14 de julio de 1986 esa caravana no llegó a su destino. El 'comando Madrid' de la banda terrorista ETA había colocado en la Plaza de la República Dominicana una furgoneta bomba cargada con 35 kilos de goma 2, que accionó a distancia haciéndola estallar al paso de los vehículos a las 7.45 horas. Doce guardias civiles fueron asesinados, 43 resultaron heridos y 17 personas, hombres y mujeres que en ese momento transitaban por la plaza, bien dentro de sus coches, caminando o esperando en la parada del autobús, resultaron heridos o heridas de diferente consideración", ha descrito González. No ha olvidado la juventud de los agentes fallecidos: el mayor tenía 24 años y el más joven sólo 19. "Muchos de ellos habían ingresado en el Cuerpo hacía tan solo tres meses", ha rememorado la directora de la Guardia Civil junto a algunos de los familiares de los asesinados y heridos. Fue el atentado "que más vidas de la Guardia Civil arrebató" y por eso el 14 de julio es el día de la memoria y el recuerdo de las víctimas del terrorismo en la Guardia Civil. González también ha tenido palaras de cariño para los 243 agentes asesinados, los más de 500 heridos y los 17 familiares fallecidos en atentados contra instalaciones de la Guardia Civil. "Ellos y ellas son el claro y duro ejemplo del protagonismo incuestionable que tuvo la Guardia Civil en la lucha y en la derrota de los GRAPO y de ETA. De hecho, la primera víctima mortal del largo historial sangriento de esta banda terrorista fue el guardia civil Jose Antonio Pardines en 1968 y sus dos últimas víctimas mortales en España fueron los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salva", ha indicado. Mercedes González ha defendido que la Guardia Civil siempre ha sido "el muro infranqueable de profesionalidad, valor y rigor en el que habrían de golpearse los terroristas una y otra vez hasta su derrota final". "Por ellos no olvidamos ni olvidaremos nunca a aquellos y aquellas que prestaron a España el mayor servicio, una convivencia en paz, haciendo del honor no sólo su principal divisa sino también un símbolo de lucha y sacrificio contra el peor de los males, el del crimen cobarde e indiscriminado", ha concluido. La alcaldesa en funciones, Inma Sanz, por su parte, ha acompañado a estos profesionales en nombre del pueblo de Madrid en el que es un homenaje a todas las víctimas del terrorismo. "Hemos querido trasladarles todo el cariño, el calor, el apoyo del pueblo de Madrid, la cercanía y la deuda de gratitud que tendremos para siempre con ellos, con el Cuerpo más golpeado por parte de los asesinos terroristas de ETA, con más de 200 guardias civiles asesinados a lo largo de estos años", ha trasladado Sanz.

