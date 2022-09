Madrid Tech Show celebrará en octubre su segunda edición como la mayor feria tecnológica de España

Madrid Tech Show, la mayor feria de tecnología profesional de España, celebrará su segunda edición los días 26 y 27 de octubre en Ifema, donde contará con un espacio de exposición un 40 por ciento mayor respecto a la edición anterior y con la previsión de tener un impacto económico directo de más de 6 millones de euros.

La segunda edición de Madrid Tech Show será el escaparate de las novedades más avanzadas en tecnología, con más de 300 empresas expositoras, y doce teatros en los que se ofrecerán más de 80 horas de ponencias distribuidas en más de 300 sesiones.

Entre los ponentes destacan Alberto Palomo, Chief Data Officer del Gobierno de España; Francesco Bonfiglio, CEO de Gaia-X aisbl; Alex Borysov, Software engineer de Netflix; Vince King, Head of DevSecOps for Cloud Transformation de Bank of England; Eva Mosquera, Head of Cybersecurity Awareness, Fraud Prevention and Training de Banco Santander; Pablo García, Datacenter Manager y Head of Datacenter Assets & Contracts en Santander Global T&O de Banco Santander; Axel Voss, eurodiputado y promotor de la pionera legislación en materia de IA; Lilin Yang, CEO and Co-founder, MiiN Korean Cosmetics; René Walker, Head of Ecommerce Central Europe, Johnson & Johnson; o Peter Hartmann. Global digital Marketing Manager, Henkel.

Para este despliegue, la feria ha ampliado su espacio de exposición en Ifema en un 40 por ciento respecto a 2021, como ha compartido la organización este martes en rueda de prensa. Estiman que la cita profesional IT generará un impacto económico directo de más de 6 millones de euros.

Este acto ha contado con la participación del concejal en Madrid y delegado de Área de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, quien han destacado "el apoyo del Ayuntamiento de Madrid a esta segunda edición de Madrid Tech Show" y ha afirmado que la ciudad "se sigue consolidando como sede de grandes eventos tecnológicos y de innovación".

"En octubre, IFEMA volverá a ser punto de encuentro de líderes empresariales y de miles de personas interesadas en avances en Inteligencia Artificial, Big Data o conectividad", ha añadido Niño. Junto a él, el director general de Ifema Madrid, Juan Arrizabalaga, ha sostenido que Madrid Tech Show, "la mayor feria tecnológica de España", se alza como "una de las citas más relevantes" del calendario ferial.

También ha intervenido el director de CloserStill Media en España, Agustín Torres, quien ha destacado que "la primera edición fue un éxito" y que para este año están "rozando cifras récord". Torres también ha señalado que "en un año decisivo para la economía nacional, el grupo CloserStill Media sigue apostando por Madrid para impulsar el networking tecnológico". Y es que Madrid Tech Show se sumó al portfolio internacional del grupo CloserStill Media el año pasado, un portfolio que incluye ferias en Londres, Paris, Frankfurt, Singapur y desde 2021, la capital española.

Por su parte, el director del tech portfolio de Madrid Tech Show, Simon Blazeby, ha apuntado que "una buena feria es el corazón de la industria, un espejo y motor" y que la presente edición está "casi sold out con los principales actores del sector ya confirmados".

El acto de presentación también ha contado con la participación del concejal delegado del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo, Miguel Ángel Redondo, así como numerosos directivos de empresas líderes del sector IT que estarán presentes en Madrid Tech Show para arropar la segunda edición de la mayor feria tecnológica de España que tendrá lugar los días 26 y 27 de octubre en el pabellón 7 de Ifema Madrid.

Este año la organización prevé superar expectativas y superar los 8.000 directivos, de perfil C-level y expertos IT, que acudirán a Ifema Madrid los dos días de feria. A poco más de un mes de feria, ya son más de 4.500 profesionales los registrados para asistir.

La feria contará con compañías líderes como IBM, headline sponsor de Madrid Tech Show, o AWS, lead sponsor. Entre los principales patrocinadores también destacan Huawei, Microsoft, Prestashop, Google, Huboo, IBEXA, Legrand, Schneider Electric, Cloudera, Pue, HP, Evolutio, Keepler Data Tech, Denodo, Incentro, Darktrace, One Trust, Checkout, SAP, Publicis Group, Paypal, Scalapay, y UPS, entre otras.