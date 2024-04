Madrid y Londres acercan posturas antes de una reunión sobre Gibraltar

Las posiciones de Londres y Madrid sobre la libre circulación entre el enclave británico de Gibraltar y España se están acercando, según declaró el jueves el ministro español de Asuntos Exteriores, que el viernes se reunirá en Bruselas con su homólogo británico, David Cameron.

"Ha habido en las últimas semanas reuniones a nivel técnico (...) que han producido acercamientos importantes de nuestras posiciones con el Reino Unido", dijo José Manuel Albares en la radio española Onda Cero.

"Cada vez estamos más cerca de que todo esté acordado", añadió.

Los dos ministros se reunirán el viernes en Bruselas con el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, precisó Albares. Fabián Picardo, jefe del gobierno del enclave británico en el sur de España, también asistirá.

"Tal vez mañana no sea el día final, porque son cuestiones complejas (...), pero ya empezamos a estar cerca" de "un acuerdo sobre las líneas generales", añadió.

A finales de 2020, Madrid y Londres alcanzaron un acuerdo marco de última hora sobre Gibraltar, cuya principal consecuencia es mantener la libre circulación de bienes y personas a través de la frontera entre España y el "Peñón", a pesar de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Pero las conversaciones sobre la firma de un acuerdo definitivo aún no han concluido.

En 2022, el Gobierno español y la Comisión Europea propusieron al Reino Unido la creación de una "zona de prosperidad compartida" con Gibraltar, donde miles de españoles trabajan cada día.

La creación de dicha zona exigiría que España asumiera el control de las fronteras exteriores de Gibraltar en nombre del espacio Schengen. También implicaría la supresión de la frontera terrestre entre el enclave y España para garantizar la "plena fluidez" de la circulación de personas y mercancías.

Las normas del espacio Schengen garantizan la libre circulación de personas y mercancías entre los países que lo componen. Gibraltar, que no es un Estado soberano, no puede formar parte del espacio Schengen y, por tanto, no puede controlar sus fronteras exteriores.

España cedió Gibraltar a la Corona británica en 1713 como parte del Tratado de Utrecht, pero nunca ha dejado de reclamar su soberanía sobre él, lo que da lugar a tensiones periódicas entre Madrid y Londres.

