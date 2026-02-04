Mads Pedersen sufre varias fracturas tras caída en la Vuelta a Valencia

El ciclista danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) se fracturó la muñeca izquierda y la clavícula izquierda en una fuerte caída en la primera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, este miércoles, y será operado próximamente, anunció su equipo.

"La prioridad absoluta es garantizar que Mads reciba la mejor atención posible y el foco se pondrá de inmediato en una recuperación completa para minimizar el impacto en sus objetivos para la temporada", declaró el equipo alemán.

"Anunciaremos su regreso a la competición en el momento oportuno y no compartiremos otra información salvo que sea necesario", añade el comunicado.

Esta lesión supone un duro golpe para el corredor danés de 30 años, de cara a las clásicas, de las que es el triple ganador de Gante-Wevelgem (2020, 24 y 25).

También fue segundo en el Tour de Flandes y tercero en París-Roubaix el año pasado.

Su equipo también contempla alinear a su corredor, vencedor de cuatro etapas del Giro y de una etapa de la Vuelta el año pasado, en el próximo Tour de Francia.