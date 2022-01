Maduro abre la puerta a retomar las negociaciones con la oposición venezolana

El mandatario venezolano ha prometido pobreza extrema 0 para 2025

MADRID, 16 Ene. 2022 (Europa Press) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha abierto la puerta a la posibilidad de retomar el diálogo político con la oposición instaurado en México en un discurso de balance del año 2021 pronunciado este sábado ante la Asamblea Nacional.

Para Maduro, "el diálogo político con los sectores extremistas en México y fue un gran logro de la paciencia, la perseverancia y la fe en nuestro país" y aspira a que en 2022 "se den acciones positivas y que, más temprano que tarde, estemos restableciendo el diálogo en México".

Los contactos se suspendieron el 16 de octubre con la retirada de la delegación del Gobierno después de la extradición del empresario colombiano --y diplomático de Venezuela-- Álex Saab de Cabo Verde a Estados Unidos por supuestamente ser testaferro de Maduro.

El mandatario venezolano ha recordado en su Memoria y Cuenta que Washington "se había comprometido a respetar el estatus diplomático de Álex Saab". "Había un acuerdo expreso y tácito en conversaciones directas e indirectas", sin embargo, cuando se pretendía suscribir los acuerdos, Estados Unidos "secuestró a Alex Saab desde Cabo Verde, generando la protesta indignada de la delegación venezolana en México, poniendo así fin a las negociaciones".

"Esa fue una decisión que le clavó una puñalada trapera a los diálogos de México", ha afirmado Maduro. Por ello espera una "rectificación" de Washington para que se puedan reanudar las conversaciones en México.

En cuanto a la oposición como tal, Maduro ha subrayado que "2021 fue un gran año para vencer la conspiración prolongada y permanente que pretende una dualidad desestabilizadora de poder" en referencia a la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, cargo que reconocieron Estados Unidos y sus aliados. "Fue el año de la derrota definitiva del plan del poder paralelo en Venezuela", ha añadido Maduro, que ha señalado como responsables de este plan a la "narco-oligarquía colombiana" y a Estados Unidos.

Además, Maduro ha destacado el regreso de gran parte de la oposición a la vía electoral tras los procesos de diálogo "que permitieron probar la eficiencia de los debates" y reformar el Consejo Nacional Electoral (CNE). Las elecciones han demostrado "la fortaleza imbatible del sistema electoral automatizado de Venezuela".

A nivel regional, la oposición ha logrado éxitos electorales como la victoria en el estado de Barinas, cuna del expresidente Hugo Chávez. "He recibido a los gobernadores en mi despacho con afecto y respeto (...) a Manuel Rosales del Zulia y Sergio Garrido de Barinas. Yo me comprometí a no nombrar más protectores y así será", ha explicado.

"En Barinas fue una batalla intensa. Garrido no estaba en la lista y al final apareció y ganó (...). Esto para que vean lo complejo que es la política (...). La oposición obtuvo el mejor resultado a nivel de alcaldías de los últimos 23 años: ganó 123 de 335, nosotros 212", ha relatado. "La oposición debe reconocer que es difícil ganarle al chavismo (...). Que nadie se crea que la victoria es eterna y permanente. Que nadie se crea que la derrota es como un castigo", ha añadido.

Pobreza extrema cero

En su balance, Maduro ha reconocido que la pobreza extrema se ha mantenido en el 4,1 por ciento "medida con metodología de la ONU", cifra que dista de la presentada por organizaciones independientes. Además, aseguró que el país pudo disminuir la pobreza general al 17,7 por ciento, por debajo del 18,4 por ciento de 2020.

"Nos hemos propuesto para el 2025, pobreza extrema 0 por ciento. Por eso hay que reforzar los planes de abastecimiento. Hay que ver el esfuerzo en finanzas, terrenos", ha explicado.

Además, Maduro ha planteado un nuevo plan estratégico de gobierno para 2022-2030 basado en las tres erres: Resistencia, Renacimiento y Revolucionar: Resistencia moral y política para resistir al bloqueo; Renacimiento del espíritu original de la Patria, de los valores de Venezuela y del proyecto Simón Bolívar y Revolucionar para cambiarlo todo de nuevo para hacerlo bien.