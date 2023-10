El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que su gobierno está a punto de firmar "acuerdos beneficiosos" sobre las próximas elecciones presidenciales con miembros de la oposición, durante las negociaciones que retomarán el 17 de octubre en Barbados.

"Estamos en las puertas a acuerdos beneficiosos para el país en el marco de la ley y la Constitución, puedo decir que esos acuerdos serán muy beneficiosos para la paz, porque la paz hay que cuidarla, serán muy beneficiosos para las venideras elecciones", adelantó el mandatario en su programa semanal.

Maduro afirmó que los acuerdos contemplan "garantías electorales" mediante el uso de un sistema automatizado, con captahuellas, así como la "garantía" de auditorías previas y posteriores.

"Estamos en las puertas de iniciar una nueva ronda de firma de documentos para garantías electorales para garantizar una fiesta electoral en las venideras elecciones", remarcó el heredero político de Hugo Chávez y candidato del chavismo a una tercera reelección en 2024.

Las partes anunciaron este lunes que volverán a un proceso de negociación política con un encuentro en Barbados donde también participará Estados Unidos.

Las conversaciones -que arrancan el martes en Bridgetown- se realizan poco después de un acuerdo entre Nicolás Maduro y Washington para deportar a venezolanos indocumentados, pese a no reconocerlo formalmente como presidente, y en vísperas de las elecciones primarias de la oposición previstas para el 22 de octubre.

Las conversaciones, que hasta ahora se habían desarrollado en México, comenzaron en agosto de 2021 pero en octubre de ese año fueron suspendidas tras la extradición a Estados Unidos del empresario Alex Saab, acusado de lavado de activos y señalado de ser testaferro de Maduro.

Fueron reanudadas brevemente, pero en noviembre de 2022 se dio una nueva ruptura luego de que el gobierno de Maduro condicionara el diálogo al desembolso de 3.000 millones de dólares de fondos congelados de Venezuela en el exterior.

Expertos estiman que de la reunión en Barbados puede salir un primer acuerdo en el que, a cambio de flexibilizar sanciones, se permitan las primarias opositoras, se elabore un cronograma electoral para 2024, se liberen presos políticos y, el punto más álgido de la agenda, se estudie levantar inhabilitaciones políticas.

Maduro, por su parte, cuestionó "falsas filtraciones" previas a los nuevos diálogos.

"No mientan, no mientan, no mientan, Venezuela está trabajando muy sabiamente para hacer justicia y seguiremos avanzando, no digo más porque respeto los acuerdos", sentenció.

Mbj-jt/arm