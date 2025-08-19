LA NACION

Maduro anuncia despliegue de 4,5 millones de milicianos ante "amenazas" de Estados Unidos

El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció este lunes el despliegue de 4,5 millones de...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Maduro anuncia despliegue de 4,5 millones de milicianos ante "amenazas" de Estados Unidos
Maduro anuncia despliegue de 4,5 millones de milicianos ante "amenazas" de Estados Unidos

El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció este lunes el despliegue de 4,5 millones de milicianos en respuesta a las "amenazas" de Estados Unidos que elevó la recompensa por información que conduzca a su captura y lanzó una operación antinarcóticos con militares en el Caribe.

"Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos de todo el territorio nacional, milicias preparadas, activadas y armadas", dijo Maduro en un acto transmitido por la TV, al ordenar "tareas" contra "la renovación de las amenazas extravagantes, estrambóticas y estrafalarias" de Estados Unidos contra Venezuela.

LA NACION
Más leídas
  1. Laplace: la emoción que lo invade al recordar a la vedette, la felicidad que le dan sus nietos y los regalos de las fans
    1

    Víctor Laplace: la emoción que lo invade al recordar a Nélida Lobato, la felicidad que le dan sus nietos y los regalos de las fans

  2. Subastan más de 50 autos desde $3,2 millones entre clásicos y unidades casi nuevas
    2

    Subastan más de 50 autos desde $3,2 millones entre clásicos y unidades casi nuevas

  3. Katja Alemann salió al cruce de Guillermo Francella tras el estreno de Homo Argentum
    3

    Katja Alemann salió al cruce de Guillermo Francella tras el estreno de Homo Argentum: “No es un artista”

  4. Un estudio que corrobora la autenticidad de la evidencia y deja sin argumentos al kirchnerismo
    4

    Análisis | Un estudio que corrobora la autenticidad de la evidencia y deja sin argumentos al kirchnerismo

Cargando banners ...