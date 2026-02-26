Maduro busca desestimar caso penal en EE. UU., cita disputa sobre honorarios legales

WASHINGTON, 26 feb (Reuters) -

El destituido presidente venezolano, Nicolás Maduro, solicitó el jueves a un juez que desestime su caso de narcotráfico en Estados Unidos, alegando que la administración estadounidense está interfiriendo con su defensa al impedir que el gobierno venezolano pague sus honorarios legales.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon inocentes el 5 de enero de cargos de narcotráfico que podrían llevarlos a prisión estadounidense durante décadas. Se encuentran encarcelados en Nueva York a la espera de juicio.

El abogado defensor de Maduro, Barry Pollack, informó previamente al juez federal de distrito Alvin Hellerstein, quien supervisa el caso, que el Departamento del Tesoro otorgó el 9 de enero una excepción a las sanciones financieras estadounidenses contra Venezuela para que el gobierno del país sudamericano pudiera pagar los honorarios de la defensa de Maduro, pero revocó ese permiso horas después sin dar explicaciones.

En la moción del jueves, Pollack argumentó que la medida interfería con el derecho de Maduro a un abogado, amparado por la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, y exige la desestimación de los cargos. Pollack afirmó que no podía seguir representando a Maduro sin la financiación del gobierno venezolano.

Un portavoz de la Fiscalía Federal de Manhattan, que presentó los cargos, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa en Caracas el 3 de enero, tras meses de presión del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump para que dimitiera. La fiscalía afirma que Maduro abusó de su poder para ayudar a narcotraficantes durante sus 13 años de mandato. (Reporte de Andrew Goudsward y Luc Cohen; Edición de Chris Reese)