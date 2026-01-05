Maduro comparece este lunes por primera vez en un tribunal de EEUU por cargos de narcotráfico

NUEVA YORK (AP) — Está previsto que el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro haga su primera aparición el lunes en un tribunal estadounidense por los cargos de narcoterrorismo que la administración Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York.

Se espera que Maduro y su esposa comparezcan al mediodía ante un juez para un procedimiento legal breve —pero necesario— que probablemente dará inicio a una prolongada batalla legal sobre si puede ser juzgado en Estados Unidos.

La pareja será trasladada desde una cárcel en Brooklyn a un tribunal en Manhattan, justo a la vuelta de la esquina de donde el presidente Donald Trump fue condenado en 2024 por falsificar documentos empresariales.

Por estar acusado bajo el sistema legal de Estados Unidos, Maduro tendrá los mismos derechos que cualquier otra persona acusada de un delito, incluido el derecho a un juicio con un jurado de neoyorquinos comunes. Pero también será casi, pero no del todo, único.

Se espera que los abogados de Maduro impugnen la legalidad de su arresto, argumentando que es inmune a la persecución como jefe de un Estado soberano.

El dictador panameño Manuel Noriega intentó sin éxito la misma defensa después de que Estados Unidos lo capturó en una invasión militar similar en 1990. Pero Estados Unidos no reconoce a Maduro como el legítimo jefe de Estado de Venezuela, especialmente después de una reelección muy disputada en 2024.

La nueva presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha exigido que Estados Unidos devuelva a Maduro, quien negó durante mucho tiempo cualquier participación en el tráfico de drogas, aunque el domingo por la noche también adoptó un tono más conciliador en una publicación en redes sociales, invitando a la colaboración con Trump y a “relaciones respetuosas” con Estados Unidos.

Antes de su captura, Maduro y sus aliados afirmaban que la hostilidad de Estados Unidos estaba motivada por el deseo de las ricas reservas de petróleo y minerales de Venezuela.

Estados Unidos capturó a Maduro y a su esposa en una operación militar el sábado, llevándoselos de su hogar en una base militar. Trump dijo que Estados Unidos “administraría” Venezuela temporalmente, pero el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el domingo que no gobernaría el país en el día a día, aparte de hacer cumplir una “cuarentena de petróleo” existente.

Trump sugirió el domingo que quiere extender el poder estadounidense aún más en el continente.

Hablando a bordo del Air Force One, llamó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, “un hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos. Y no lo hará por mucho tiempo”.

También pidió a Rodríguez que proporcione “acceso total” a Venezuela o de lo contrario enfrentará consecuencias.

Un archivo de 25 páginas hecho público el sábado acusa a Maduro y a otros de trabajar con cárteles de drogas para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Podrían enfrentar cadena perpetua si son condenados.

No estaba claro hasta el domingo si Maduro había contratado a un abogado estadounidense.

Él y su esposa, Cilia Flores, han estado bajo sanciones estadounidenses durante años, lo que hace ilegal que cualquier estadounidense reciba dinero de ellos sin primero obtener una licencia del Departamento del Tesoro.

Aunque la acusación contra Maduro dice que funcionarios venezolanos trabajaban directamente con la pandilla Tren de Aragua, una evaluación de inteligencia estadounidense publicada en abril, basada en aportes de las 18 agencias de la comunidad de inteligencia, no encontró coordinación entre el Tren de Aragua y el gobierno venezolano.

Maduro, su esposa y su hijo, quien sigue libre, están acusados junto con el ministro del Interior y Justicia de Venezuela, un exministro del Interior y Justicia, y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, un presunto líder del Tren de Aragua que ha sido acusado penalmente en otro caso y sigue prófugo.

Entre otras cosas, la acusación acusa a Maduro y a su esposa de ordenar secuestros, golpizas y asesinatos de aquellos que les debían dinero de drogas o socavaban su operación de tráfico de narcóticos. Eso incluyó el asesinato de un líder narcotraficante en Caracas, según la acusación.

La esposa de Maduro también está acusada de aceptar cientos de miles de dólares en sobornos en 2007 para organizar una reunión entre “un narcotraficante a gran escala” y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela, lo que resultó en sobornos mensuales adicionales, y que parte del dinero fue para la esposa de Maduro, según la acusación.

Hanna informó desde Topeka, Kansas; Eric Tucker en Washington; Darlene Superville a bordo del Air Force One y Joshua Goodman en Miami.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.