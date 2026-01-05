Maduro, con grilletes y desafiante, se declara inocente y dice que aún es el líder de Venezuela

Por Jack Queen y Jan Wolfe

NUEVA YORK, 5 ene (Reuters) - Con grilletes en los tobillos y vestido con ropa de prisión, el derrocado presidente de ⁠Venezuela, Nicolás Maduro, se presentó el ⁠lunes ante un juez de Estados Unidos, al que le dijo que seguía siendo el legítimo líder de su país mientras enfrenta cargos que podrían ponerlo tras las rejas de por vida.

"Soy ⁠inocente. No ‌soy culpable. ​Soy un hombre decente. Sigo siendo el presidente de mi país", dijo Maduro a través de un intérprete, ​alzando la voz antes de que el juez Alvin Hellerstein lo interrumpiera.

Maduro, de 63 años, capturado el ‌fin de semana en una redada militar estadounidense, iba vestido con ‌zapatillas naranjas, pantalones beige y camisas negras y ​naranjas en capas. Garabateaba notas en un bloc mientras los abogados discutían lo que promete ser una dura batalla legal.

Se enfrenta a cuatro cargos penales federales que incluyen conspiración narcoterrorista, conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos. Cada cargo tiene una pena máxima de cadena perpetua.

Su abogado, Barry Pollack, dijo a Hellerstein que espera un extenso litigio sobre la legalidad del "secuestro militar" de Maduro.

La esposa de Maduro, Cilia Flores, también se declaró inocente. Ella enfrenta los mismos cargos, excepto por narcoterrorismo. La próxima ⁠cita con el tribunal se fijó para el 17 de marzo.

Dos grupos de manifestantes -partidarios de Maduro y los que apoyan su destitución- discutieron ​fuera de la corte el lunes.

"Estamos indignados por lo que Estados Unidos le ha hecho al jefe, al jefe debidamente elegido de Venezuela", dijo Sherry Finkelman, de 80 años, una maestra jubilada.

Alejandro Rojas, un científico de datos de 51 años que se mudó a Estados Unidos desde Venezuela en 2017, dijo que espera regresar pronto tras la partida de Maduro.

"Es tan emotivo, poder reconectarse con la familia, poder tener un país de vuelta otra vez", dijo ⁠Rojas.

Los fiscales alegan que Maduro es el capo de un cártel de funcionarios venezolanos que se ha asociado con ​algunos de los grupos narcotraficantes más violentos y prolíficos del mundo, incluidos los cárteles mexicanos de Sinaloa y los Zetas, el grupo paramilitar colombiano FARC y la banda venezolana Tren de Aragua.

"Como presidente de Venezuela y ahora gobernante de facto, Maduro permite que florezca la corrupción ‍alimentada por la cocaína para su propio beneficio, para el beneficio de los miembros de su régimen gobernante y para el beneficio de los miembros de su familia", según la acusación presentada por los fiscales del Distrito Sur de Nueva York.

Los fiscales dicen que, como presidente, Maduro dirigió rutas de tráfico de cocaína, utilizó a los militares para proteger los envíos, dio refugio a grupos violentos ​de traficantes y utilizó instalaciones presidenciales para mover drogas.

Expertos legales dijeron que los fiscales tendrán que mostrar pruebas de la participación directa de Maduro para asegurar una condena, lo que podría resultar difícil si se aisló de la toma de decisiones. (Reporte de Jack Queen y Maria Tsvetkova en ‍Nueva York; información adicional de Jan Wolfe y Tom Hals; edición en español de Javier López de Lérida)