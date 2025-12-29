Maduro condena la venta de armas EEUU a Taiwán

"La República Bolivariana de Venezuela, fiel a los principios de respeto a la soberanía, la integridad territorial y el derecho internacional, rechaza firme y categóricamente el peligroso anuncio del gobierno de Estados Unidos de realizar ventas de armas a gran escala a Taiwán", se lee en el comunicado.

Tras afirmar la adhesión de Caracas al "principio de una sola China", el comunicado concluyó expresando la "confianza" del gobierno de Maduro en que "bajo el sabio liderazgo de Xi Jinping, China podrá superar este nuevo ataque y reunificarse con Taiwán".

La postura de Caracas se produce tras el reciente apoyo de Pekín a Maduro contra el despliegue masivo de la flota estadounidense en el Mar Caribe frente a las costas de Venezuela para una supuesta operación antidrogas. (ANSA).