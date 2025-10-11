Maduro da inicio a maniobras militares en cinco estados de Venezuela

MADRID, 11 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dado comienzo este sábado al Ejercicio Independencia 200 en los estados Zulia, Carabobo, Aragua, Falcón y La Guaira, cinco de los 23 estados que conforman el país, con el propósito de "defender la soberanía, garantizar el futuro y preservar la integridad territorial".

Maduro ha publicado un mensaje en redes sociales en el que explica que el despliegue se realizará fase por fase y territorio por territorio mediante la activación de las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) y las Órdenes de Defensa Integral (ODDI) como parte de la coordinación entre el Poder Popular, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y organismos policiales.

El mandatario ha apuntado que en estos momento se están ejecutando 27 acciones territoriales simultáneas que buscan "prevenir cualquier parálisis estratégica y fortalecer la capacidad nacional para garantizar la paz y ejercer la soberanía".

Estas maniobras, ha destacado, "mejoran la capacidad de respuesta ante cualquier escenario".

"Venezuela se mantiene en alerta, con cohesión operacional y disposición para defender el territorio nacional", ha subrayado.