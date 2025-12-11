LA NACION

Maduro denuncia "piratería naval criminal" tras decomiso de EEUU de petrolero en el Caribe

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó este jueves como acto de "piratería naval criminal" el decomiso por parte de Estados Unidos de un buque cargado de crudo venezolano y...

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó este jueves como acto de "piratería naval criminal" el decomiso por parte de Estados Unidos de un buque cargado de crudo venezolano y denunció el "secuestro" de sus tripulantes.

"Secuestraron a los tripulantes, se robaron el barco y han inaugurado una nueva era, la era de la piratería naval criminal en el Caribe", dijo Maduro en un acto presidencial.

El mandatario izquierdista indicó que ha dado instrucciones para tomar las "debidas acciones legales, diplomáticas" en todas las instancias. "Venezuela va a asegurar todas las naves para garantizar el libre comercio de su petróleo al mundo", afirmó.

