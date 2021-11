Maduro denuncia que ACNUR y la OIM "se han negado a ayudar a Venezuela" en la repatriación de migrantes

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acusado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de negarse a ayudar a Venezuela en la repatriación de migrantes.

"He pedido ayuda a la ACNUR y he pedido ayuda a la OIM y se han negado a ayudar a Venezuela, le han dado millones de dólares a (el presidente de Colombia) Iván Duque supuestamente para que ayuda a los migrantes venezolanos y no ha habido ni un dólar de ayuda (...) Ha robado el dinero", ha criticado el mandatario durante un discurso en la cadena Venezolana de Televisión.

Por otro lado, Maduro ha asegurado que si pudiese contar con más aviones, "haría un puente aéreo con diez o 20 aviones" para repatriar a los venezolanos que quieran regresar al país.

En este punto, ha denunciado que sus connacionales residentes en los pa√≠ses vecinos sufren "soledad" y aguantan como "los insultan" en ciudades como "Medell√≠n, Bogot√° y Cali (en Colombia), Quito (en Ecuador), Lima (en Per√ļ) o Santiago (en Chile)".

"Han regresado m√°s de 350.000 (venezolanos), nosotros tenemos el Plan de Vuelta a la Patria. Lo voy a incrementar (...) para traernos en el transcurso de noviembre y diciembre a miles de venezolanos que est√°n inscritos y quieren regresar a su patria. Bienvenidos, los recibimos con las manos abiertas", ha manifestado.