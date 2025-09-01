Maduro dice estar listo para "lucha armada" si Venezuela es invadida por EEUU
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que se encuentra preparado para pasar a
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que se encuentra preparado para pasar a la "lucha armada" en caso de que su país sea invadido por Estados Unidos, tras el despliegue militar anunciado por Washington en aguas del Caribe que Venezuela ve como una "amenaza".
"Nosotros estamos en un periodo especial de máxima preparación y en cualquier circunstancia vamos a garantizar el funcionamiento del país, nos toque o no nos toque", dijo Maduro a periodistas.
"Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al período de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela", añadió.
jt-ba/mr
Otras noticias de Nicolás Maduro
Más leídas
- 1
Desde expensas más baratas hasta mayor seguridad: las ventajas desconocidas de vivir en un lugar que pocos eligen
- 2
Llegaron US$1818 millones: se desplomó un 55% el ingreso de dólares de la agroexportación
- 3
US Open: Karolina Muchova se quebró durante el partido por la presencia de su exnovio en la cancha
- 4
Celulosa Argentina entró en concurso de acreedores