Maduro dice que a Trump "le iría mejor" si se enfoca más en EEUU que en Venezuela

El presidente Nicolás Maduro dijo el lunes que "le iría mejor" a su homólogo Donald Trump si "atendiera los temas" de Estados Unidos y no se enfocara tanto en Venezuela, en medio de la presión militar en el Caribe.

"Pienso que el presidente Trump lo podría hacer mejor en su país y en el mundo", afirmó en un acto transmitido en televisión estatal en el que recordó la llamada telefónica "cordial" que mantuvo con Trump el 21 de noviembre. "Le iría mejor con el mundo si él atendiera los temas de su país. No puede ser que él atienda el 70% de sus discursos y declaraciones y el tiempo es (sobre) Venezuela, ¿y Estados Unidos?", cuestionó.