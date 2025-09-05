Maduro dice que diferencias con EEUU no justifican un conflicto militar

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que "ninguna de las diferencias" que su gobierno tiene con Estados Unidos justifica un conflicto militar, en medio de advertencias por parte del presidente Donald Trump de que derribará cazas venezolanos que considere un peligro.

Estados Unidos decidió enviar 10 cazas F-35 a Puerto Rico en ese contexto de tensión con Venezuela, que sobrevoló un buque estadounidense en la zona.

"Ninguna de las diferencias que tenemos y hemos tenido puede llevar a un conflicto militar", dijo Maduro en un acto con militares. "No tiene justificación".

Washington acusa a Maduro de liderar una red de narcotráfico y elevó recientemente a US$50 millones la recompensa por su captura.

"Esos informes de inteligencia que le pasan no son verdad. Venezuela hoy por hoy es un país libre de producción de hojas de coc, de cocaína y es un país que combate el narcotráfico", señaló Maduro.

"Venezuela siempre ha estado en la disposición de conversar, de dialogar, pero exigimos respeto", añadió Maduro.

olb/jt/mel