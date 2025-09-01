Maduro dice que los canales de comunicación con EEUU están "malogrados"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que los canales de comunicación con Estados Unidos están "malogrados" y advirtió al presidente Donald Trump sobre un supuesto plan para empujarlo a "un baño de sangre" con una "masacre" contra los venezolanos.

"Nosotros siempre (...) tenemos los canales de conversación, de diálogo y diplomáticos abiertos. Con Estados Unidos tenemos dos, ahora están malogrados los dos", dijo Maduro en una rueda de prensa en la que advirtió a Trump que su secretario de Estado, Marco Rubio, lo quiere "llevar a un baño de sangre (...) con una masacre contra el pueblo de Venezuela".

jt-ba/nn