Maduro dice que los canales de comunicación con EEUU están "malogrados"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que los canales de comunicación con Esta

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que los canales de comunicación con Estados Unidos están "malogrados" y advirtió al presidente Donald Trump sobre un supuesto plan para empujarlo a "un baño de sangre" con una "masacre" contra los venezolanos.

"Nosotros siempre (...) tenemos los canales de conversación, de diálogo y diplomáticos abiertos. Con Estados Unidos tenemos dos, ahora están malogrados los dos", dijo Maduro en una rueda de prensa en la que advirtió a Trump que su secretario de Estado, Marco Rubio, lo quiere "llevar a un baño de sangre (...) con una masacre contra el pueblo de Venezuela".

jt-ba/nn

