CARACAS (AP) — El presidente venezolano Nicolás Maduro afirmó el domingo que el oficialismo está organizado para ganar en los próximos comicios presidenciales y advirtió que cualquier intento de alterar la paz en el país será enfrentado de cualquier manera.

En medio de una multitudinaria celebración por el aniversario de la intentona golpista que encabezó el entonces teniente coronel Hugo Chávez en 1992 y que lo catapultó a la presidencia seis años después mediante el voto, Maduro llamó a sus seguidores a estar alerta contra las supuestas intenciones de Estados Unidos y sus adversarios políticos locales y extranjeros de desestabilizar su gobierno.

“Cinco conspiraciones les derrotamos, una tras otra”, dijo Maduro en alusión a los supuestos complots contra el gobierno frustrados entre mayo del año pasado y los primeros días de 2024.

El mandatario pidió a sus seguidores “calma y cordura” ante cualquier acción en contra del gobierno y aseguró que frente a eso, “vamos a ganar, por las buenas o por las malas, vamos a ganar, siempre ganar”.

Dirigiéndose a varios de sus más enconados opositores y a los que repetidamente acusa de estar supuestamente detrás de las distintas tramas conspirativas, Maduro insistió en que a pesar de cualquier acción en su contra, “vamos a ganar, por las buenas o por las malas”.

“Es contigo (Leopoldo) López, es contigo (Henrique) Capriles, es contigo (María Corina) Machado, es contigo (Antonio) Ledezma, es contigo (Juan) Guaidó, es contigo y contigo”, dijo. “Y ante cualquier invento, pueblo, pueblo, pueblo, a las calles a defender la paz. A triunfar por el camino de la paz”.

Maduro también mencionó que de 30 procesos electorales que se han llevado a cabo durante los últimos 25 años, en 28 han ganado.

Añadió que la revolución bolivariana --como llaman al proyecto político ideado por Chávez de convertir Venezuela en un estado socialista-- llegó al poder con el voto del pueblo y en Venezuela únicamente el pueblo pone y quita.

Maduro aseguró que las elecciones de 2024 se llevarán a cabo, descartando que vayan a ser suspendidas.

Previamente, Jorge Rodríguez --presidente de la Asamblea Nacional y cercano colaborador de Maduro-- ratificó desde la tarima la convocatoria a varios actores políticos y sociales para que a partir del lunes y durante tres días elaboren una propuesta de calendario electoral.

El acto se realizó más de una semana después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificara una inhabilitación impuesta por la Contraloría General a María Corina Machado, candidata presidencial de la oposición.

Machado, una exlegisladora de 56 años, ganó las primarias presidenciales de la oposición en octubre con más del 90% de los votos.

La opositora no reconoce la inhabilitación y ha seguido en campaña su recorrido por el país, argumentado que en las primarias recibió el mandato de 2,6 millones de personas para ser candidata presidencial.

Esta historia fue publicada inicialmente el 4 de febrero de 2024. Se actualizó el 9 de febrero de 2024 para corregirla y reformularla. The Associated Press usó incorrectamente una cita del presidente Nicolás Maduro como si él la hubiera dicho en relación con las próximas elecciones presidenciales previstas para el segundo semestre del 2024. El mandatario usó la frase –“vamos a ganar por las buenas o por las malas”-, pero en un contexto político más amplio y en referencia a presuntos intentos de alterar la paz, no explícitamente sobre los comicios.