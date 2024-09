Maduro dice que quería ir al debate en EEUU pero le "robaron el avión"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, bromeó el martes diciendo que "casi" viaja a Estados Unidos para acompañar el debate presidencial en ese país pero que le "robaron el avión", aludiendo a la aeronave incautada hace una semana por las autoridades estadounidenses.

"Estoy muy pendiente del debate de esta noche casi que me voy p'allá", ironizó Maduro, cuya reelección ha sido cuestionada. "Si no me hubieran robado el avión en República Dominicana me fuera p'allá", al choque entre los candidatos Donald Trump y Kamala Harris en Filadelfia.

La aeronave, un Dassault Falcon 900EX, fue embargada el 2 de septiembre por las autoridades estadounidenses en República Dominicana, donde se encontraba retenida desde mayo, y trasladada a Florida.

El Departamento de Justicia explicó que el aparato fue adquirido ilegalmente y sacado de contrabando para uso de Maduro.

"Me dejaron sin avión, el ladrón del presidente de República Dominicana, (Luis) Abinader, que es un bandido, un ladrón, el pueblo de Dominicana le pasará su cuenta en su momento", prosiguió Maduro en una transmisión obligatoria por radio y televisión en Caracas.

El gobierno dominicano negó haber participado en la investigación de Estados Unidos que llevó a la confiscación.

La operación se concretó en medio del rechazo de Washington a la reelección de Maduro el 28 de julio, tachada de fraudulenta por la oposición. Dominicana también puso en duda el resultado y en respuesta Venezuela rompió relaciones diplomáticas.

Ya no las tenía con Washington desde 2019, cuando desconoció la primera reelección de Maduro y bombardeó a Venezuela con sanciones económicas. Trump era entonces el presidente.

El avión fue visto por ejemplo cuando el mandatario viajó a San Vicente y las Granadinas en diciembre de 2023, para asistir a un encuentro por el diferendo fronterizo con Guyana. También trasladó a Alex Saab, señalado de ser testaferro del mandatario, tras un intercambio de prisioneros con Estados Unidos.

El debate entre Harris y Trump inicia a las 21h00 hora local (01h00 GMT del miércoles).

