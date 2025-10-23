Maduro dice que Venezuela tiene 5000 misiles antiaéreos portátiles rusos ante amenazas de EEUU

El presidente Nicolás Maduro dijo el miércoles que Venezuela dispone de 5000 misiles antiaéreos portátiles de fabricación rusa para defender al país cuando denuncia una amenaza militar de Estados Unidos.

Tras desplegar en el Caribe una flotilla de destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales, Estados Unidos inició el 2 de septiembre una serie de ataques sin precedentes contra lo que califica de lanchas "narcoterroristas" procedentes de Venezuela.

"Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los Igla-S y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5000 Igla-S en los puestos claves de la defensa antiaérea para garantizar la paz", dijo Maduro acompañado por miembros del alto mando militar.

