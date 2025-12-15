Maduro es bienvenido en Bielorrusia pero no se han mantenido conversaciones al respecto: Lukashenko
16 dic (Reuters) - Alexander Lukashenko dijo que Nicolás Maduro es bienvenido en Bielorrusia si deja el cargo, pero destacó que no han habido conversaciones con el líder venezolano, de acuerdo a citas de una entrevista con el canal estadounidense Newsmax publicada por un canal de Telegram vinculado al Gobierno bielorruso.
Las tensiones entre los gobiernos de Washington y Caracas son elevadas, con un despliegue militar estadounidense a gran escala en el sur del Caribe, ataques contra presuntos barcos de narcotraficantes y comentarios de Donald Trump sobre la posibilidad de que pronto comiencen operaciones terrestres en Venezuela.
El Gobierno venezolano afirma que Estados Unidos busca un cambio de régimen para hacerse con el control de las vastas reservas petroleras del país. (Reporte de Felix Light. Editado en español por Javier Leira)
