Maduro está en la conflictiva cárcel de brooklyn que una vez recluyó a ghislaine maxwell

Es probable que Maduro esté separado de los demás reclusos

El depuesto líder venezolano comparecerá el lunes ante un tribunal federal

La cárcel de Brooklyn ha sido calificada de inhumana

Por Jan Wolfe

5 ene (Reuters) - Tras ser capturado en un piso franco Caracas, el depuesto presidente ⁠venezolano Nicolás Maduro está en un entorno mucho menos hospitalario: una ⁠cárcel de Brooklyn donde probablemente estará confinado en una celda 23 horas al día, condiciones que Sean "Diddy" Combs y Ghislaine Maxwell calificaron de inhumanas.

Maduro y su esposa Cilia Flores se enfrentan a cargos de narcotráfico en Estados Unidos tras ser capturados en una dramática redada nocturna.

Fueron transportados a un barco de la Marina estadounidense, trasladados en avión ⁠a Estados Unidos ‌y llevados el sábado por la ​noche al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Tanto Maduro, de 63 años, como su esposa, de 69, deberán comparecer el lunes ante un tribunal federal de Manhattan.

Fundado en 1994, ​el MDC de Brooklyn alberga a unos 1.300 hombres y mujeres y es actualmente la única cárcel para detenidos a la espera de juicios federales en la ciudad de ‌Nueva York.

Entre los residentes anteriores se encuentran desde Maxwell y el magnate del hip-hop Combs hasta Juan Orlando Hernández, ‌el expresidente de Honduras que fue condenado por cargos de narcotráfico antes de ser indultado ​en diciembre por el presidente Donald Trump.

Luigi Mangione, que se declaró inocente de matar a un ejecutivo de UnitedHealth Group, está actualmente alojado allí a la espera de juicio.

La cárcel ha estado plagada de lo que los reclusos y los abogados defensores han dicho que son condiciones inhumanas e insalubres.

En 2019, algunos detenidos en MDC Brooklyn fueron dejados en celdas frías después de que un incendio eléctrico cortara la energía y la calefacción de la cárcel en pleno invierno.

En 2024, dos hombres fueron asesinados por otros reclusos utilizando armas improvisadas, según el Departamento de Justicia, lo que provocó una ofensiva contra la violencia y el contrabando en el centro.

Maxwell, que estuvo alojada en el MDC de Brooklyn antes de su condena en 2021 por ayudar a Epstein a abusar sexualmente de niñas menores de edad, se quejó de que en su celda había aguas residuales sin tratar y heces de alimañas.

La Oficina de Prisiones de ⁠Estados Unidos, la división del Departamento de Justicia que opera MDC Brooklyn, no respondió a una solicitud de comentarios. Pero la agencia dijo en un informe de septiembre de 2025 que las condiciones de la cárcel han mejorado debido al aumento de ​personal y otras reformas.

Mitchell Epner, un ex fiscal federal que ahora ejerce la defensa penal, dijo que todos los presos en MDC Brooklyn se enfrentan a cierto riesgo de violencia por parte de otros reclusos. Ese riesgo es mayor con alguien como Maduro, que podría ser el objetivo de una banda o de un preso que quiera labrarse una reputación mediante un "ataque de lobo solitario", dijo Epner.

ES PROBABLE QUE MADURO PERMANEZCA SEPARADO DE LOS RECLUSOS Cameron Lindsay, un exalcaide del MDC de Brooklyn que ha servido como testigo experto, dijo que la Oficina de Prisiones probablemente mantendrá a Maduro separado de otros reclusos e investigará cuidadosamente al personal que interactúa con él.

"Es una conjetura por mi parte, pero yo esperaría que lo pusieran en una celda en un piso solo", dijo Lindsay. "Ésta es obviamente una operación súper sensible y de ⁠alta seguridad".

Lindsay dijo que Maduro probablemente estará encerrado 23 horas al día, con comidas entregadas en su celda y una hora asignada para hacer ejercicio en una pequeña zona enjaulada. Es probable que ​tenga acceso a una ducha tres veces por semana, añadió Lindsay.

El exalcaide dijo que la esposa de Maduro probablemente recibiría el mismo trato.

Combs, condenado en julio por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, durmió a menos de medio metro de otros reclusos en una habitación tipo dormitorio durante su estancia en el MDC de Brooklyn. El cuarto de baño, sin puerta, estaba situado en la misma habitación.

En los dos últimos años ha habido algunos indicios de mejora de las condiciones en ‍el MDC de Brooklyn.

En 2024, el juez de distrito de Estados Unidos con sede en Manhattan Jesse Furman se negó a ordenar a un hombre acusado de delitos de drogas detenido en espera de juicio en el MDC, llamando a las condiciones allí una "tragedia en curso".

Pero en la vista de un caso diferente en mayo de 2025, Furman dijo que las condiciones habían "mejorado mucho" desde su sentencia de 2024 debido a la mejora de la dotación de personal.

En su informe de septiembre, la Oficina de Prisiones dijo que "ha habido una disminución sustancial de la violencia" en MDC Brooklyn, y que el número de reclusos se redujo de alrededor de 1.600 a aproximadamente 1.300.

El mismo mes ​en que publicó esas estadísticas, el Departamento de Justicia anunció cargos penales contra 25 personas relacionados con la violencia y el contrabando en el MDC de Brooklyn.

En uno de los casos, un exfuncionario de prisiones fue acusado de introducir de contrabando bolsas de marihuana y cigarrillos selladas al vacío bajo su chaleco protector de la Oficina de Prisiones.

En otro caso, un presunto miembro de una banda fue acusado de esconder bisturíes de cerámica, que pueden utilizarse como armas, en una bolsa de Doritos mientras se ‍encontraba en una sala de visitas del MDC Brooklyn para poder dárselos a los reclusos.

(Reporte de Jan Wolfe; edición de Noeleen Walder y Diane Craft. Editado en español por Natalia Ramos)